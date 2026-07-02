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Чемпионат мира
02 июля 2026, 05:09 | Обновлено 02 июля 2026, 06:01
768
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Переиграли даже в меньшинстве. США выбили БиГ из ЧМ-2026

Але команда Почеттіно при цьому втратила головного бомбардира

02 июля 2026, 05:09 | Обновлено 02 июля 2026, 06:01
768
6 Comments
Переиграли даже в меньшинстве. США выбили БиГ из ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Когда крупный международный турнир принимают на своей территории сразу несколько стран, неудивительно, что в первую очередь сравнивают результаты их выступлений между собой. Поэтому неудивительно, что национальная сборная США, наблюдая за тем, как канадцы и мексиканцы порадовали своих болельщиков выходом в 1/8 финала чемпионата мира за последние несколько дней, сама захотела повторить подобный опыт.

Кто-то скажет, что соперник в лице Боснии и Герцеговины для этого подходил как нельзя лучше, ведь команда Сергея Барбареза мало чем ярким запомнилась на групповом этапе, и большинство смотрело на неё всё равно лишь как на коллектив, который некогда не так давно остановил Италию на её очередном неудачном пути к чемпионату мира. И, если уж говорить откровенно, то это противостояние в плей-офф стало лишь ярким подтверждением того факта, что «драконы» и без того зашли достаточно далеко, как для себя на текущем уровне развития. А вот для следующих шагов в их исполнении нужно было что-то всё же большее, чем просто качественная игра в обороне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Маурисио Почеттино при этом сыграла прагматично. Многие ожидали, что «звездно-полосатые» сейчас покажут яркий футбол, как в первом туре против Парагвая, на фоне соперников, которые будут постоянно обороняться. Но американцы понимали сильные стороны соперников, поэтому никуда особо не торопились, а лишь постепенно отвоевывали себе всё больше пространства на чужой половине поля.

Постепенно начали появляться и голевые моменты у хозяев. Немного, но достаточно острые. Даже гол они забили усилиями Балогуна после первого перерыва, но тогда удару нападающего в центре штрафной предшествовал офсайд у него же во время передачи Деста с правого фланга. Другое дело было уже в конце первого тайма, когда Раделич не перехватил пас Тилльмана на правый фланг штрафной и обеспечил отскок на ногу сопернику, который со второй попытки всё-таки забил легитимный гол.

После перерыва США продемонстрировали желание спокойно довести эту игру до победы, поскольку боснийцы постоянно испытывали недостаток остроты в атаке, и когда им отдавали мяч, то просто не понимали, как его можно продвигать к линии атаки. В целом, американцев это вполне устраивало, поэтому они спокойно следовали течению этого противостояния.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но на 64-й минуте произошел казус с участием Балогуна, который настолько активно пытался отобрать мяч у Мухаремовича на левом фланге атаки, что наступил сопернику на ногу сзади, а на повторе всё это выглядело настолько страшно, что удаление напрашивалось само собой. И вроде бы американцы остались в меньшинстве, и вроде бы ожидалась активность от Боснии в атаке. Но этого не произошло.

Скорее наоборот – на 82-й минуте Раделич заработал стандарт у правого фланга собственной штрафной, совершив фол против Деста, который затем превратил его в гол ударом в ближний угол Тилльман. И кто же здесь остался в меньшинстве на последних минутах? Да, потом «драконы» несколько раз ответили дальними ударами, но с точностью им не слишком везло, поэтому спасения в этом матче для них не произошло.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

США – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Балогун, 45, Тилльман, 82

Удаление: Балогун, 64 (грубый фол)

Предупреждение: Радельич, 80

США: Фриз – Робинсон, Рим, Ричардс, Фримен – Адамс, Тилльман – Пулишич (Пепи, 88), Маккенни (Рейна, 90+5), Дест (Берголтер, 88) – Балогун.

Босния и Герцеговина: Василь – Мухаремович, Радельич, Катич (Мемич, 75) – Колашинац (Табакович, 75), Шуньич (Тахирович, 51), Гигович (Байрактаревич, 51), Дедич – Алайбегович – Демирович, Джеко (Махмич, 51).

Арбитр: Рафаель Клаус (Сан-Паулу, Бразилія).

Стадион: «Левайс Стэдиум» (Сан-Франциско, США).

Удары (в створ) – 8 (2) : 10 (3)
Угловые – 4 : 3
Оффсайды – 2:0

США - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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Довели всім ,що навіть в меншості можна перемагати
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+2
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Треба тепер помститись 🇺🇸🤜🇧🇪бельгійцям за те, що розбили майже 20 мільйонів сенегальських сердець! 🤨
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+1
Дуже радий за американців🇺🇸🇺🇸🇺🇸🎉🥳
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+1
США і Бельгію переможе!
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0
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