США – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/16 финала.
США – Босния и Герцеговина – 0:1
Гол: Балогун, 45
США: Фриз – Робинсон, Рим, Ричардс, Фримен – Адамс, Тилльман – Пулишич, Маккенни, Дест – Балогун.
Запасные: Тернер, Брейди, Трасти, Робинсон, Аристон, Скелли, Рейна, Берголтер, Пеппи, Ааронсон, Райт, Веа, Сендехас.
Босния и Герцеговина: Василь – Мухаремович, Радельич, Катич – Колашинац, Шуньич, Гигович, Дедич – Алайбегович – Демирович, Джеко.
Запасные: Юркас, Зломыслич, Муякич, Хаджикадунич, Малич, Тахирович, Башич, Мемич, Хаджиахметович, Бурнич, Махмич, Баждар, Байрактаревич, Табакович, Лукич.
Арбитр: Рафаель Клаус (Сан-Паулу, Бразилія).
Стадион: «Левайс Стэдиум» (Сан-Франциско, США).
В четверг, 2-го мюля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся США и Босния и Герцеговина. Матч пройдет в Сан-Франциско, на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало в 03:00.
Двое из трех хозяев мундиаля уже в следующем раунде, поэтому американцы не имеют морального права сыграть хуже. Но против них будет команда Сергея Барбареза, которая уже не просто когда-то там не пустила Италию на очередной чемпионат мира, а уже и своими усилиями вышла из группы. Боснийцы могут так и во вкус войти.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Босния и Герцеговина, за которой можно следить в украинской версии сайта.
03:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб продлит соглашение с Пономаренко и включит в него соответствующую оговорку
Барбора выбила пятую ракетку мира в трех сетах и сыграет с Николой Бартунковой