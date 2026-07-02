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Чемпионат мира
США
02.07.2026 03:00 – 65 1 : 0
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
02 июля 2026, 02:57 | Обновлено 02 июля 2026, 04:31
1773
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США – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира

02 июля 2026, 02:57 | Обновлено 02 июля 2026, 04:31
1773
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США – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция. LIVE
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Чемпионат мира. 1/16 финала.

США – Босния и Герцеговина – 0:1

Гол: Балогун, 45

США: Фриз – Робинсон, Рим, Ричардс, Фримен – Адамс, Тилльман – Пулишич, Маккенни, Дест – Балогун.

Запасные: Тернер, Брейди, Трасти, Робинсон, Аристон, Скелли, Рейна, Берголтер, Пеппи, Ааронсон, Райт, Веа, Сендехас.

Босния и Герцеговина: Василь – Мухаремович, Радельич, Катич – Колашинац, Шуньич, Гигович, Дедич – Алайбегович – Демирович, Джеко.

Запасные: Юркас, Зломыслич, Муякич, Хаджикадунич, Малич, Тахирович, Башич, Мемич, Хаджиахметович, Бурнич, Махмич, Баждар, Байрактаревич, Табакович, Лукич.

Арбитр: Рафаель Клаус (Сан-Паулу, Бразилія).

Стадион: «Левайс Стэдиум» (Сан-Франциско, США).

В четверг, 2-го мюля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся США и Босния и Герцеговина. Матч пройдет в Сан-Франциско, на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало в 03:00.

Двое из трех хозяев мундиаля уже в следующем раунде, поэтому американцы не имеют морального права сыграть хуже. Но против них будет команда Сергея Барбареза, которая уже не просто когда-то там не пустила Италию на очередной чемпионат мира, а уже и своими усилиями вышла из группы. Боснийцы могут так и во вкус войти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Босния и Герцеговина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
США
2 июля 2026 -
03:00
Босния и Герцеговина
Фора США (-1) 1.50 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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