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Чемпионат мира
США
02.07.2026 03:00 – FT 2 : 0
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
02 июля 2026, 05:20 | Обновлено 02 июля 2026, 05:41
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0

США – Босния и Герцеговина – 2:0. Красная, образцовый штрафной. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

02 июля 2026, 05:20 | Обновлено 02 июля 2026, 05:41
621
0
США – Босния и Герцеговина – 2:0. Красная, образцовый штрафной. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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2 июля прошёл поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины.

Матч плей-офф состоялся на «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На глазах у собственных болельщиков сборная США не ударила в грязь лицом. Команда Маурисио Почеттино одолела соперника со счетом 2:0.

Автором первого гола стал Фоларин Балогун, отличившийся на 45-й минуте. До этого форвард также забил мяч, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Шансы американцев на победу пошатнулись на 65-й минуте, когда тот же Балогун был удален за фол.

Несмотря на численное меньшинство, сборная США смогла забить во второй раз: Малик Тилльман положил «конфету» со штрафного.

В следующем раунде США сыграют с Бельгией. Их матч пройдёт 7 июля.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 2 июля

США – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Балогун, 45, Тилльман, 82

Удаление: Балогун, 64

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (США).
64’
Фоларин Балогун (США) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (США).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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