США – Босния и Герцеговина – 2:0. Красная, образцовый штрафной. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
2 июля прошёл поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины.
Матч плей-офф состоялся на «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На глазах у собственных болельщиков сборная США не ударила в грязь лицом. Команда Маурисио Почеттино одолела соперника со счетом 2:0.
Автором первого гола стал Фоларин Балогун, отличившийся на 45-й минуте. До этого форвард также забил мяч, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
Шансы американцев на победу пошатнулись на 65-й минуте, когда тот же Балогун был удален за фол.
Несмотря на численное меньшинство, сборная США смогла забить во второй раз: Малик Тилльман положил «конфету» со штрафного.
В следующем раунде США сыграют с Бельгией. Их матч пройдёт 7 июля.
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 2 июля
США – Босния и Герцеговина – 2:0
Голы: Балогун, 45, Тилльман, 82
Удаление: Балогун, 64
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Довбик мог в свое время перейти в «Динамо»
Киевляне больше не сотрудничают с Money24/7