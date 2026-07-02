США – Босния и Герцеговина – 2:0. Красная, образцовый штрафной. Видео голов

2 июля прошёл поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины.

Матч плей-офф состоялся на «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США).

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На глазах у собственных болельщиков сборная США не ударила в грязь лицом. Команда Маурисио Почеттино одолела соперника со счетом 2:0.

Автором первого гола стал Фоларин Балогун, отличившийся на 45-й минуте. До этого форвард также забил мяч, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Шансы американцев на победу пошатнулись на 65-й минуте, когда тот же Балогун был удален за фол.

Несмотря на численное меньшинство, сборная США смогла забить во второй раз: Малик Тилльман положил «конфету» со штрафного.

В следующем раунде США сыграют с Бельгией. Их матч пройдёт 7 июля.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 2 июля

США – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Балогун, 45, Тилльман, 82

Удаление: Балогун, 64

Видеообзор матча: