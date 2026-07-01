Ястремская проиграла испанке в матче 1/32 финала Уимблдона
Даяна не сумела справиться с Джессикой Бузас Манейро, проиграв в трех сетах
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2026 в одиночном разряде.
Во втором раунде украинка проиграла представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (WTA 52) в трех сетах за 2 часа и 6 минут – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.
Счет очных встреч соперниц – 3:1 в пользу испанской теннисистки.
Даяна продолжит выступления на травяном мейджоре в парном разряде вместе с Ангелиной Калининой. В матче первого круга украинский тандем сыграет против Сораны Кырсти (Румыния) и Анны Калинской.
Бузас Манейро в 1/16 финала встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Сарой Соррибес-Тормо.
Уимблдон-2026. 1/32 финала
Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6
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