Ястремская проиграла испанке в матче 1/32 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2026 в одиночном разряде.

Во втором раунде украинка проиграла представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (WTA 52) в трех сетах за 2 часа и 6 минут – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.

Счет очных встреч соперниц – 3:1 в пользу испанской теннисистки.

Даяна продолжит выступления на травяном мейджоре в парном разряде вместе с Ангелиной Калининой. В матче первого круга украинский тандем сыграет против Сораны Кырсти (Румыния) и Анны Калинской.

Бузас Манейро в 1/16 финала встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Сарой Соррибес-Тормо.

Уимблдон-2026. 1/32 финала

Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6