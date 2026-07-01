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  4. Ястремская проиграла испанке в матче 1/32 финала Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2026, 17:28 |
519
15

Ястремская проиграла испанке в матче 1/32 финала Уимблдона

Даяна не сумела справиться с Джессикой Бузас Манейро, проиграв в трех сетах

01 июля 2026, 17:28 |
519
15 Comments
Ястремская проиграла испанке в матче 1/32 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2026 в одиночном разряде.

Во втором раунде украинка проиграла представительнице Испании Джессике Бузас Манейро (WTA 52) в трех сетах за 2 часа и 6 минут – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.

Счет очных встреч соперниц – 3:1 в пользу испанской теннисистки.

Даяна продолжит выступления на травяном мейджоре в парном разряде вместе с Ангелиной Калининой. В матче первого круга украинский тандем сыграет против Сораны Кырсти (Румыния) и Анны Калинской.

Бузас Манейро в 1/16 финала встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Сарой Соррибес-Тормо.

Уимблдон-2026. 1/32 финала

Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро – 3:6, 7:6 (7:1), 2:6

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Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 15
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Після того тенісу, який продемонструвала в матчі з Іто (якщо це можна
було назвати тенісом), дивно, що ще й сет змогла взяти у іспанки
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+7
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Як завжди казав, безнадійна... в тій голові нема розуміння, що відбувається на корті. Навіть якщо останні розіграші, за якими слідує поразка, все рівно буде щосили лупити в надії, що шось залетить... Вболіваю за всіх наших, але Даяни чомусь абсолютно не шкода...
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+4
Хтось дивується? Вершник без голови.
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+4
Та вона перед цим тенесістку з ТОП 300 чудом пройшла. Про що ми говоримо.. 
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+2
Я удивлён, что есть люди, которые ещё чего-то ждут от Даяны. Невероятно не обучаемая и упрямая в своей тупости теннисистка. Я не знаю что должно произойти, чтобы она осознала это.
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+1
26 років , досягнень НУЛЬ , і 100% їх не буде , бо лузерам не дано перемагати . €146 тис заробила , тай досить. А ви скільки будете працювати щоб отримати таку суму? Запаритеся.
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+1
Деякий час зовсім не дивився Ястремську,сил не вистачало це терпіти.Сьогодні помітив що є позитив в тому,що вона перестала цибати перед подачею. 
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+1
Бог дав фізичний дар , а розум забрав , дивіться підсумок на табло, сенсу дивитися гру Ястремської на мейджорах   не бачу взагалі , добре що вона ще туди попадає , підсумок відомий .
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0
Все прогназовано .Снігур ще може і зможе пройти в 3 коло ,а от тоді хто потенційно у неї в третьому колі ?
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0
Сором. Програти не кращий іспанці ще й нна траві...Давно вже нічого не очикуєш від її виступу. Лупить без якоїсь думки.
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0
ще мінус одна каліка
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0
Досить вже цього хейту на адресу нашої красуні Даяни! Вона на цьому турнірі своє завдання мінімум виконала, крім того подарувала нам фантастичний камбек в першій грі проти японки, і в цьому матчі проти потужної іспанки билася як справжній боєць! Зуміла камбекнути в другому сеті, а на третій вже банально не вистачило сил після надзвичайно виснажливого першого матчу. Тому Даяну нема за що хейтити, вона боролася і показала справжній характер
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-1
Ну тут і так добре, що перше коло пройшла. Надія на Марту, що хоча б до 1/8 дійде
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-1
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