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Бельгия
01.07.2026 23:00 – FT 3 : 2
Сенегал
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02 июля 2026, 01:55 | Обновлено 02 июля 2026, 02:45
1763
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Победа, в которую никто не верил. Бельгия обыграла Сенегал

«Красные дьяволы» сделали камбек, когда надежда на спасение уже была утрачена

02 июля 2026, 01:55 | Обновлено 02 июля 2026, 02:45
1763
7 Comments
Победа, в которую никто не верил. Бельгия обыграла Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Бельгии в невероятно драматическом поединке одержала победу над Сенегалом – 3:2.

Сравнивая стартовые составы, Руди Гарсия оставил стартовую одиннадцатку без изменений, в то время как Пап Тиав сделал три перестановки: Сека, Камара и Мбайе сменили Сисс, Пап Гейе и Илиман Ндиай.

Со старта игры сенегальцы активно начали задавать высокий темп, но первый момент создала именно Бельгия, когда Троссард пробил в руки Диаву. «Львы теранги» имели еще более убойный момент, но Исмаила Сарр во время первой попытки попал в штангу, а второй его удар, когда он уже пытался лежа переправить мяч в ворота получился неточным.

И тут Сенегал открыл счет. Исмаила Сарр снова оказался в эпицентре событий, но его удар снова пришелся в каркас, однако Диарра вовремя воспользовался отскоком и на добивании пробил в пустые ворота. До перерыва команды обменялись моментами, однако если Куртуа без проблем справился с ударом Мане, то Диаву пришлось демонстрировать все свое мастерство, когда Де Кейпер пробивал на исполнение в дальний верхний угол.

На старте второго тайма сенегальцы неожиданно забили второй мяч. Исмаила Сарр оторвался от соперника и расстрелял Куртуа, сделав громкое заявление на проход дальше. После того у бельгийцев мало что получалось в атаке, а на лицах игроков читались отчаяние и полное отсутствие взаимопонимания (иногда это перерастало в выяснение отношений прямо на поле). Единственный, кто пытался быть активным, несмотря на проигрышный счет, так это Лукебакио, однако его ударам не хватало точности или тайминга. Сенегал мог окончательно похоронить надежды Бельгии на спасение, но Куртуа спас свою сборную после удара Мане.

Поединок близился к концу, и казалось, что победа находится у «львов теранги» в кармане, но сначала Лукаку все же прошил Диава, вернув «красных дьяволов» в игру, а уже через три минуты Тилеманс затылком замкнул навес Троссара, сравняв счет. Что интересно, то оба фигуранта эпизода до того едва не устроили потасовку, но потом на радостях были готовы чуть не разорвать друг друга от счастья.

Поединок перешел в экстра-таймы, в которых Сенегальская сборная произвела замены, чтобы освежить игру, но моментов было не так много. Правда обе сборные могли претендовать на выход дальше. У гостей Мбайе с выгодной позиции не попал в ворота, в то время как бельгийцев от гола Лукебакио отделила перекладина.

Все шло к логической серии пенальти, но затем на авансцену вышел арбитр. Саид Мартинес сначала проигнорировал эпизод с падением Тилеманса, а уже после подсказки VAR лично пошел смотреть эпизод, и указал на одиннадцать метров за фол в штрафной площадки со стороны Камара. Сам пострадавший принялся исполнять судейский приговор, уверенно реализовав пенальти, заставив всю Бельгию (да и не только) плакать от радости. Сборная Сенегала, которая до этого должна была закрывать игру, могла сравнять счет, однако Пап Сарр ударом со штрафного пробил выше ворот.

Таким образом Бельгия шагает в 1/8 финала, где подопечным Гарсии будет противостоять победитель пары США – Босния и Герцеговина.

Чемпионат Мира. Плей-офф. 1/16 финала

Бельгия – Сенегал – 3:2

Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89, 120+4 (пен.) – Диарра, 25, И. Сарр, 51

Предупреждения: Мехеле, 64 – Камара, 67

Бельгия: Куртуа – Де Кейпер (Менье, 78), Теат, Мехеле, Кастань – Ванакен (Морейра, 63), Тилеманс – Доку (Лукебакио, 56), Де Брейне (Раскин, 56), Троссард (Онана, 109) – Де Кетеларе (Лукаку, 46)

Сенегал: Диав – Якобс (М. Диуф, 93), Ниакате, Сисс, Диатта – . Диарра (П. Сарр, 73), И. Гейе (Б. Ндиай, 96), П. Гейе (Камара, 66) – Мане (Джексон, 93), И. Сарр, И. Ндиай (Мбайе, 73)

Арбитр: Саид Мартинес (Гондурас)

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Удары (в створ): 19 (5) – 19 (5)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 2 – 2

БЕЛЬГИЯ – СЕНЕГАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 7
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Руди Гарсия перевернул игру спящей и несвежей сборной Бельгии заменами и увещеваниями. Вот что значит тренер, которого у Нидерландов не было.
Сенегал был лучше Бельгии сегодня, но таков футбол.
Итог по 1/16 Европа - Африка 3:1
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+5
Прикро за Сенегал, але після 2-0 вони перестали грати. А найгірше те що вони програли абсолютно мертвій Бельгії.
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+4
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Україною доведено що з Бельгією розслабляти булки не можна у випадку переваги.
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+1
Вітання Бельгії, гра космос останні 5 хв.
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-1
Пафосная игра и потужная Лукака☝️
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-3
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