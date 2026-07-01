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Чемпионат мира
Бельгия
01.07.2026 23:00 - : -
Сенегал
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Чемпионат мира
01 июля 2026, 17:02 | Обновлено 01 июля 2026, 17:05
61
0

Бельгия – Сенегал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира

01 июля 2026, 17:02 | Обновлено 01 июля 2026, 17:05
61
0
Бельгия – Сенегал. Текстовая трансляция матча
Кевин Де Брейне и Садио Мане
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В среду 1 июля состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Бельгии и Сенегала. Матч пройдет в Сиэтле на поле стадиона «Люмен Филд», начало игры запланировано в 23:00.

На самом деле очень тернистым получился путь для обоих коллективов: бельгийцы очень сложно провели два стартовых тура ЧМ, подарив очки Египта и Ирана. Но в последнем туре «красные дьяволы» взяли всю волю в кулак и выдали «матч жизни», не оставив шансов Новой Зеландии. Для Сенегала данный мундиаль тоже не обошелся без труда, однако «львы теранги» должны благодарить фортуну, ведь команда Папа Тьява в последнем туре разгромила Ирак, и вышла в плей-офф с третьего места, став единственной командой, имевшей в своем активе 3 очка, как раз за счет той победы.

В данном поединке Бельгия постарается не растратить тот фарт, который команда Руди Гарсии добыла в крайней игре группового этапа, в то время как Сенегал также подготовил сюрприз своему сопернику и надеется воплотить собственные идеи в результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Сенегал, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бельгия
1 июля 2026 -
23:00
Сенегал
Победа Бельгии 2.20 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Сенегала по футболу Руди Гарсия Пап Тиав текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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