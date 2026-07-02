1 июля сборные Бельгии и Сенегала провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев по итогам овертайма.

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Сенегал контролировал игру и уверенно побеждал 2:0 благодаря голам Хабиба Диарра и Исмаила Сарра.

Бельгия сумела отыграться и перевести игру в дополнительное время после 86-й минуты – забили Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.

Дело шло к серии пенальти, но после фола Ламина Камара на Тилемансе в штрафной площади Сенегала на 120+1-й мин арбитр после просмотра VAR назначил пенальти. Юри оформил дубль на 120+5-й мин и вывел Бельгию в следующую стадию плей-офф.

Бельгия в 1/8 финала встретится либо с США, либо с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля

Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)

Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89, 120+5 (пен.) – Диарра, 25, Сарр, 51

Видеообзор матча