Сетка ЧМ-26. Бельгия благодаря суперкамбеку вышла в 1/8 финала. Кто дальше?
Бельгийцы одержали волевую победу над Сенегалом по итогам овертайма – 3:2
Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
В ночь на 2 июля бельгийцы одержали волевую победу над командой Сенегала со счетом 3:2 по итогам овертайма.
Дьяволы уступали 0:2 до 86-й минуты, после чего голами отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.
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В дополнительное время все шло к серии пенальти, но на 120+5-й мин рефери указал на 11-метровую точку в штрафной площади сенегальцев, с которой Тилеманс не промазал.
Бельгия в 1/8 финала встретится с победителем матча США – Босния и Герцеговина.
Помимо Бельгии, в 1/8 финала ЧМ-2026 уже вышли команды Парагвая, Франции, Канады, Марокко, Бразилии, Норвегии, Англии и Мексики.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля
Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89, 120+5 (пен.) – Диарра, 25, Сарр, 51
Видеообзор матча
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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