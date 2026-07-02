Сетка ЧМ-26. Бельгия благодаря суперкамбеку вышла в 1/8 финала. Кто дальше?

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 2 июля бельгийцы одержали волевую победу над командой Сенегала со счетом 3:2 по итогам овертайма.

Дьяволы уступали 0:2 до 86-й минуты, после чего голами отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.

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В дополнительное время все шло к серии пенальти, но на 120+5-й мин рефери указал на 11-метровую точку в штрафной площади сенегальцев, с которой Тилеманс не промазал.

Бельгия в 1/8 финала встретится с победителем матча США – Босния и Герцеговина.

Помимо Бельгии, в 1/8 финала ЧМ-2026 уже вышли команды Парагвая, Франции, Канады, Марокко, Бразилии, Норвегии, Англии и Мексики.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля

Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)

Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89, 120+5 (пен.) – Диарра, 25, Сарр, 51

Видеообзор матча

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1

– 0:1 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1

– Япония – 2:1 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

– 1:1 (пен. 3:4) 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)

– 1:1 (пен. 2:3) 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

– 1:2 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0

– Швеция – 3:0 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0

– Эквадор – 2:0 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1

– ДР Конго – 2:1 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)

– Сенегал – 3:2 (д.в.) 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

02.07. 22:00. Испания – Австрия

03.07. 02:00. Португалия – Хорватия

03.07. 06:00. Швейцария – Алжир

03.07. 21:00. Австралия – Египет

04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина

04.07. 04:30. Колумбия – Гана

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