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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 19:53 |
1369
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с украинским вратарем

Моргун стал свободным агентом и перешёл в «Колос»

01 июля 2026, 19:53 |
1369
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с украинским вратарем
ФК Динамо. Валентин Моргун
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Киевское «Динамо» официально прекратило сотрудничество с вратарём Валентином Моргуном.

Футболист является воспитанником харьковского «Металлиста», после чего продолжил развитие в ДЮФШ «Динамо» и прошел путь через юношеские и молодежные команды столичного клуба. Также привлекался в юношеские сборные Украины различных возрастных категорий.

Дебют Моргуна за первую команду состоялся 2 апреля 2025 года в матче Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0). В УПЛ вратарь впервые сыграл 24 мая 2025 года в встрече против «Колоса» (1:1). Всего в составе «бело-синих» он провёл 6 матчей.

Вместе с «Динамо» голкипер стал чемпионом Украины сезона 2024/25 и обладателем Кубка Украины сезона 2025/26.

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Валентин Моргун Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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