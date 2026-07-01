ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с украинским вратарем

Киевское «Динамо» официально прекратило сотрудничество с вратарём Валентином Моргуном.

Футболист является воспитанником харьковского «Металлиста», после чего продолжил развитие в ДЮФШ «Динамо» и прошел путь через юношеские и молодежные команды столичного клуба. Также привлекался в юношеские сборные Украины различных возрастных категорий.

Дебют Моргуна за первую команду состоялся 2 апреля 2025 года в матче Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0). В УПЛ вратарь впервые сыграл 24 мая 2025 года в встрече против «Колоса» (1:1). Всего в составе «бело-синих» он провёл 6 матчей.

Вместе с «Динамо» голкипер стал чемпионом Украины сезона 2024/25 и обладателем Кубка Украины сезона 2025/26.