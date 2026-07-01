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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 16:35 | Обновлено 01 июля 2026, 16:39
1901
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании пяти новичков

Колос подписал Моргуна, Катрича, Гончаренко, Кассаллу и Ндукве

01 июля 2026, 16:35 | Обновлено 01 июля 2026, 16:39
1901
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании пяти новичков
ФК Колос. Валентин Моргун
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Клуб УПЛ Колос объявил о подписании пяти новых игроков.

Состав Колоса пополнили вратарь Валентин Моргун, защитники Виталий Катрич, Роман Гончаренко, атакующий хавбек Ирги Кассалла и форвард Денис Ндукве.

О деталях контрактов информации нет.

Новый сезон Колос начнет против Зари.

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Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Валентин Моргун Денис Ндукве Виталий Катрич Роман Гончаренко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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