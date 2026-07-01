Украина. Премьер лига01 июля 2026, 16:35 | Обновлено 01 июля 2026, 16:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании пяти новичков
Колос подписал Моргуна, Катрича, Гончаренко, Кассаллу и Ндукве
01 июля 2026, 16:35 | Обновлено 01 июля 2026, 16:39
1901
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Клуб УПЛ Колос объявил о подписании пяти новых игроков.
Состав Колоса пополнили вратарь Валентин Моргун, защитники Виталий Катрич, Роман Гончаренко, атакующий хавбек Ирги Кассалла и форвард Денис Ндукве.
О деталях контрактов информации нет.
Новый сезон Колос начнет против Зари.
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