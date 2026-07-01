Мексика – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в 04:00
В первый день июля пройдёт матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и Эквадора.
Местом проведения поединка станет «Estadio Banorte» в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Мексики – Хавьер Агирре, в то время как Эквадор тренирует аргентинец Себастьян Беккасесе.
Сборные имеют богатую историю противостояний, насчитывающую 25 очных встреч: 14 побед одержала Мексика, четыре виктории на счету Эквадора, а ещё семь матчей завершились вничью
Мексика – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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