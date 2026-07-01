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01.07.2026 04:00 - : -
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Чемпионат мира
01 июля 2026, 00:51 | Обновлено 01 июля 2026, 01:11
63
0

Мексика – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в 04:00

01 июля 2026, 00:51 | Обновлено 01 июля 2026, 01:11
63
0
Мексика – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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В первый день июля пройдёт матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и Эквадора.

Местом проведения поединка станет «Estadio Banorte» в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Мексики – Хавьер Агирре, в то время как Эквадор тренирует аргентинец Себастьян Беккасесе.

Сборные имеют богатую историю противостояний, насчитывающую 25 очных встреч: 14 побед одержала Мексика, четыре виктории на счету Эквадора, а ещё семь матчей завершились вничью

Мексика – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Эквадор
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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