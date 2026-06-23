Норвегия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы І ЧМ-2026 23 июня в 03:00
23 июня сборные Сенегала и Норвегии встретятся во втором туре группы I на чемпионате мира 2026.
Примет поединок арена «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало – в 03:00 по киевскому времени.
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Во главе обеих команд работают местные специалисты: норвежскую команду возглавляет Столе Сольбаккен, сенегальскую – Пап Тьяв.
За свою историю сборные Сенегала и Норвегии играли между собой лишь однажды. Случилось это весной 2006 года, когда норвежцы уступили сопернику в контрольной игре (1:2).
В первом туре Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3, в то время как Норвегия разгромила Ирак (4:1).
Их соперники по группе – Франция и Ирак – проведут очную дуэль 23 июня в 00:00 по Киеву.
Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)
Норвегия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа І (ЧМ-2026)
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Норвегия
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|3
|2
|Франция
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23.06.26 00:00 Франция - Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|0
|4
|Ирак
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|23.06.26 00:00 Франция - Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|0
|
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События матча
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