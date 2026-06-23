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Чемпионат мира
Норвегия
23.06.2026 03:00 – 76 3 : 1
Сенегал
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 03:00 |
216
0

Норвегия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы І ЧМ-2026 23 июня в 03:00

23 июня 2026, 03:00 |
216
0
Норвегия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня сборные Сенегала и Норвегии встретятся во втором туре группы I на чемпионате мира 2026.

Примет поединок арена «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало – в 03:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во главе обеих команд работают местные специалисты: норвежскую команду возглавляет Столе Сольбаккен, сенегальскую – Пап Тьяв.

За свою историю сборные Сенегала и Норвегии играли между собой лишь однажды. Случилось это весной 2006 года, когда норвежцы уступили сопернику в контрольной игре (1:2).

В первом туре Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3, в то время как Норвегия разгромила Ирак (4:1).

Их соперники по группе – Франция и Ирак – проведут очную дуэль 23 июня в 00:00 по Киеву.

Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:

  • 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
  • 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
  • 23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)
  • 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)
  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)

Норвегия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Норвегия – Сенегал
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Трансляция матча В эфире

Группа І (ЧМ-2026)

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Норвегия 1 1 0 0 4 - 1 23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 3
2 Франция 1 1 0 0 3 - 1 23.06.26 00:00 Франция - Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 3
3 Сенегал 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 0
4 Ирак 1 0 0 1 1 - 4 23.06.26 00:00 Франция - Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 0
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События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Патрик Берг.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Сенегал), асcист Садио Мане.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Мартин Эдегор.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Педерсен (Норвегия).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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