23 июня сборные Сенегала и Норвегии встретятся во втором туре группы I на чемпионате мира 2026.

Примет поединок арена «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало – в 03:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во главе обеих команд работают местные специалисты: норвежскую команду возглавляет Столе Сольбаккен, сенегальскую – Пап Тьяв.

За свою историю сборные Сенегала и Норвегии играли между собой лишь однажды. Случилось это весной 2006 года, когда норвежцы уступили сопернику в контрольной игре (1:2).

В первом туре Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3, в то время как Норвегия разгромила Ирак (4:1).

Их соперники по группе – Франция и Ирак – проведут очную дуэль 23 июня в 00:00 по Киеву.

Календарь матчей в группе I ЧМ-2026:

16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1

17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4

23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)

23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)

26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)

Норвегия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа І (ЧМ-2026)