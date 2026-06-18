Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы А ЧМ-2026 19 июня в 04:00
19 июня сборные Мексики и Южной Кореи померяются силами во втором туре группы А на чемпионате мира 2026 года.
Поединок состоится в мексиканском городе Сапопан на арене «Акрон» (Estadio Akron). Начало – в 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборную Мексики возглавляет местный специалист Хавьер Агирре, в то время как с Южной Кореей работает легендарный Хон Мен Бо.
Мексика и Южная Корея имеют богатую историю очных встреч. Всего команды провели 15 матчей: 8 раз побеждали мексиканцы, 5 – корейцы, и дважды была зафиксирована ничья.
Пути сборных дважды пересекались на групповых этапах чемпионатов мира. Оба поединка завершились в пользу Мексики: 3:1 на ЧМ-1998 и 2:1 на турнире 2018 года.
В первом туре обе команды набрали максимум очков: Мексика обыграла ЮАР (2:0), а Южная Корея оказалась сильнее Чехии (2:1).
Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:
- 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0 (отчет, видео голов)
- 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1 (отчет, видео голов)
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)
Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|3
|2
|Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|0
|4
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|0
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