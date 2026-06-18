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Чемпионат мира
Мексика
19.06.2026 04:00 - : -
Южная Корея
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 20:21 | Обновлено 18 июня 2026, 20:24
121
0

Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы А ЧМ-2026 19 июня в 04:00

18 июня 2026, 20:21 | Обновлено 18 июня 2026, 20:24
121
0
Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июня сборные Мексики и Южной Кореи померяются силами во втором туре группы А на чемпионате мира 2026 года.

Поединок состоится в мексиканском городе Сапопан на арене «Акрон» (Estadio Akron). Начало – в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Мексики возглавляет местный специалист Хавьер Агирре, в то время как с Южной Кореей работает легендарный Хон Мен Бо.

Мексика и Южная Корея имеют богатую историю очных встреч. Всего команды провели 15 матчей: 8 раз побеждали мексиканцы, 5 – корейцы, и дважды была зафиксирована ничья.

Пути сборных дважды пересекались на групповых этапах чемпионатов мира. Оба поединка завершились в пользу Мексики: 3:1 на ЧМ-1998 и 2:1 на турнире 2018 года.

В первом туре обе команды набрали максимум очков: Мексика обыграла ЮАР (2:0), а Южная Корея оказалась сильнее Чехии (2:1).

Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:

  • 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0 (отчет, видео голов)
  • 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1 (отчет, видео голов)
  • 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
  • 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
  • 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Южная Корея
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Трансляция матча В эфире

Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 3
2 Южная Корея 1 1 0 0 2 - 1 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3
3 Чехия 1 0 0 1 1 - 2 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 0
4 ЮАР 1 0 0 1 0 - 2 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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