19 июня сборные Мексики и Южной Кореи померяются силами во втором туре группы А на чемпионате мира 2026 года.

Поединок состоится в мексиканском городе Сапопан на арене «Акрон» (Estadio Akron). Начало – в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Мексики возглавляет местный специалист Хавьер Агирре, в то время как с Южной Кореей работает легендарный Хон Мен Бо.

Мексика и Южная Корея имеют богатую историю очных встреч. Всего команды провели 15 матчей: 8 раз побеждали мексиканцы, 5 – корейцы, и дважды была зафиксирована ничья.

Пути сборных дважды пересекались на групповых этапах чемпионатов мира. Оба поединка завершились в пользу Мексики: 3:1 на ЧМ-1998 и 2:1 на турнире 2018 года.

В первом туре обе команды набрали максимум очков: Мексика обыграла ЮАР (2:0), а Южная Корея оказалась сильнее Чехии (2:1).

Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:

11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0 ( отчет , видео голов )

– ЮАР – 2:0 ( , ) 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1 ( отчет , видео голов )

– Чехия – 2:1 ( , ) 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)

19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)

25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)

25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)