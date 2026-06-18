Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы В ЧМ-2026 19 июня в 01:00
19 июня состоится поединок второго тура группы B на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Катара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения матча станет стадион «Би-Си Плейс» в канадском городе Ванкувер. Начало – в 01:00 по киевскому времени.
Главный тренер сборной Канады – американец Джесси Марш, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.
До этого матча Катар и Канада встречались лишь однажды. В 2023 году команды провели товарищескую игру, которая завершилась победой канадцев (2:0).
В первом туре обе команды набрали по одному баллу: Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар отобрал очки у Швейцарии (1:1).
Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:
- 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1 (отчет, видео голов)
- 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1 (отчет, видео голов)
- 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
- 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)
Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа В (ЧМ-2026)
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|2
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|3
|Катар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|4
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
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