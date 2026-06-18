19 июня состоится поединок второго тура группы B на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Катара.

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Местом проведения матча станет стадион «Би-Си Плейс» в канадском городе Ванкувер. Начало – в 01:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Канады – американец Джесси Марш, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.

До этого матча Катар и Канада встречались лишь однажды. В 2023 году команды провели товарищескую игру, которая завершилась победой канадцев (2:0).

В первом туре обе команды набрали по одному баллу: Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар отобрал очки у Швейцарии (1:1).

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1 ( отчет, видео голов )

) 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1 ( отчет , видео голов )

, ) 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)

19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)

24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа В (ЧМ-2026)