Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Канада
19.06.2026 01:00 - : -
Катар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 июня 2026, 20:01 | Обновлено 18 июня 2026, 20:14
29
0

Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы В ЧМ-2026 19 июня в 01:00

18 июня 2026, 20:01 | Обновлено 18 июня 2026, 20:14
29
0
Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

19 июня состоится поединок второго тура группы B на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Катара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения матча станет стадион «Би-Си Плейс» в канадском городе Ванкувер. Начало – в 01:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Канады – американец Джесси Марш, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.

До этого матча Катар и Канада встречались лишь однажды. В 2023 году команды провели товарищескую игру, которая завершилась победой канадцев (2:0).

В первом туре обе команды набрали по одному баллу: Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар отобрал очки у Швейцарии (1:1).

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1 (отчет, видео голов)
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1 (отчет, видео голов)
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Канада – Катар
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа В (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швейцария 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
2 Канада 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
3 Катар 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
4 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
Полная таблица
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ШАЦКИХ: «Посмотрите, где играют колумбийцы, а где наши сборники»
Наставник сборной Португалии может еще долго тренировать Роналду
смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу сборная Канады по футболу сборная Катара по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 18 июня 2026, 14:51 13
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине

Элина в двух сетах переиграла Еву Лис в матче второго раунда травяного пятисотника

Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Бокс | 18 июня 2026, 08:22 0
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение

Дебют Потери в боксе переносится

Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 18.06.2026, 14:03
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Футбол | 18.06.2026, 04:58
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Лион продал Байеру талантливого португальца, заработав за год 30 млн евро
Футбол | 18.06.2026, 20:19
Лион продал Байеру талантливого португальца, заработав за год 30 млн евро
Лион продал Байеру талантливого португальца, заработав за год 30 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 3
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
16.06.2026, 20:05 12
Футбол
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 7
Бокс
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем