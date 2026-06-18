Чемпионат мира 2026. Старт второго тура: расписание, прогнозы и трансляции

Вечером 18 июня и в ночь на 19 число (восьмой игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи вторых туров в группах A и B.

В 19:00 по Киеву на Мерседес-Бенц Стэдиум очное противостояние начнут сборные Чехии и Южной Африки. Чехи и южноафриканцы в квартете A выступают с командами Мексики и Южной Кореи, которые встретятся друг с другом в 04:00 на стадионе Акрон в город Сапопан.

В 22:00 на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде поединок проведут сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Швейцарцы и боснийцы в группе B играют также с Канадой и Катаром. Канадцы и катарцы стартуют в 01:00 на Би-Си Плейс в Ванкувере.

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Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Чехия – Южная Африка (18.06. 19:00)

Стадион: Мерседес-Бенц, Атланта

Главный арбитр: Тори Пенсо, США

Главные тренера: Мирослав Коубек (Чехия) и Уго Броос (ЮАР)

Мексика – Южная Корея (19.06. 04:00)

Стадион: Акрон, Сапопан

Главный арбитр: Густаво Техера, Уругвай

Главные тренера: Хавьер Агирре (Мексика) и Хон Мен Бо (Южная Корея)

Расписание и результаты матчей группы А

11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0

– ЮАР – 2:0 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1

– Чехия – 2:1 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка ( смотреть онлайн , прогноз )

, ) 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (смотреть онлайн, прогноз )

) 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея

25.06. 04:00. Чехия – Мексика

Группа А

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мексика 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 3 2 Южная Корея 1 1 0 0 2 - 1 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3 3 Чехия 1 0 0 1 1 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 0 4 ЮАР 1 0 0 1 0 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 0 Полная таблица

Швейцария – Босния и Герцеговина (18.06. 22:00)

Стадион: Соу-Фай Стэдиум, Инглвуд

Главный арбитр: Жуан Пиньейру, Португалия

Главные тренера: Мурат Якин (Швейцария) и Сергей Барбарез (Босния)

Канада – Катар (19.06. 01:00)

Стадион: Би-Си Плейс, Ванкувер

Главный арбитр: Кристиан Гарай, Чили

Главные тренера: Джесси Марш (Канада) и Хулеп Лопетеги (Катар)

Расписание и результаты матчей в группе B ЧМ-2026:

12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1

18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина ( смотреть онлайн , прогноз )

, ) 19.06. 01:00. Канада – Катар (смотреть онлайн, прогноз )

) 24.06. 22:00. Швейцария – Канада

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Группа B