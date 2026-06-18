Чемпионат мира 2026. Старт второго тура: расписание, прогнозы и трансляции
18 июня и в ночь на 19 число состоятся поединки 2-го тура в группах A и B
Вечером 18 июня и в ночь на 19 число (восьмой игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи вторых туров в группах A и B.
В 19:00 по Киеву на Мерседес-Бенц Стэдиум очное противостояние начнут сборные Чехии и Южной Африки. Чехи и южноафриканцы в квартете A выступают с командами Мексики и Южной Кореи, которые встретятся друг с другом в 04:00 на стадионе Акрон в город Сапопан.
В 22:00 на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде поединок проведут сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Швейцарцы и боснийцы в группе B играют также с Канадой и Катаром. Канадцы и катарцы стартуют в 01:00 на Би-Си Плейс в Ванкувере.
Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!
Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.
Чехия – Южная Африка (18.06. 19:00)
- Стадион: Мерседес-Бенц, Атланта
- Главный арбитр: Тори Пенсо, США
- Главные тренера: Мирослав Коубек (Чехия) и Уго Броос (ЮАР)
Мексика – Южная Корея (19.06. 04:00)
- Стадион: Акрон, Сапопан
- Главный арбитр: Густаво Техера, Уругвай
- Главные тренера: Хавьер Агирре (Мексика) и Хон Мен Бо (Южная Корея)
Расписание и результаты матчей группы А
- 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0
- 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (смотреть онлайн, прогноз)
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (смотреть онлайн, прогноз)
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика
Группа А
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|3
|2
|Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|0
|4
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|0
Швейцария – Босния и Герцеговина (18.06. 22:00)
- Стадион: Соу-Фай Стэдиум, Инглвуд
- Главный арбитр: Жуан Пиньейру, Португалия
- Главные тренера: Мурат Якин (Швейцария) и Сергей Барбарез (Босния)
Канада – Катар (19.06. 01:00)
- Стадион: Би-Си Плейс, Ванкувер
- Главный арбитр: Кристиан Гарай, Чили
- Главные тренера: Джесси Марш (Канада) и Хулеп Лопетеги (Катар)
Расписание и результаты матчей в группе B ЧМ-2026:
- 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
- 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1
- 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (смотреть онлайн, прогноз)
- 19.06. 01:00. Канада – Катар (смотреть онлайн, прогноз)
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
Группа B
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|2
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|3
|Катар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|4
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентина не победит, а сборная США пропустит гол от Австралии
Дебют Потери в боксе переносится