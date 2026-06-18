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Чемпионат мира
18 июня 2026, 17:40 | Обновлено 18 июня 2026, 17:44
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Чемпионат мира 2026. Старт второго тура: расписание, прогнозы и трансляции

18 июня и в ночь на 19 число состоятся поединки 2-го тура в группах A и B

18 июня 2026, 17:40 | Обновлено 18 июня 2026, 17:44
228
0
Чемпионат мира 2026. Старт второго тура: расписание, прогнозы и трансляции
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 18 июня и в ночь на 19 число (восьмой игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи вторых туров в группах A и B.

В 19:00 по Киеву на Мерседес-Бенц Стэдиум очное противостояние начнут сборные Чехии и Южной Африки. Чехи и южноафриканцы в квартете A выступают с командами Мексики и Южной Кореи, которые встретятся друг с другом в 04:00 на стадионе Акрон в город Сапопан.

В 22:00 на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде поединок проведут сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Швейцарцы и боснийцы в группе B играют также с Канадой и Катаром. Канадцы и катарцы стартуют в 01:00 на Би-Си Плейс в Ванкувере.

Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!

Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Чехия – Южная Африка (18.06. 19:00)

  • Стадион: Мерседес-Бенц, Атланта
  • Главный арбитр: Тори Пенсо, США
  • Главные тренера: Мирослав Коубек (Чехия) и Уго Броос (ЮАР)

Мексика – Южная Корея (19.06. 04:00)

  • Стадион: Акрон, Сапопан
  • Главный арбитр: Густаво Техера, Уругвай
  • Главные тренера: Хавьер Агирре (Мексика) и Хон Мен Бо (Южная Корея)

Расписание и результаты матчей группы А

  • 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0
  • 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1
  • 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (смотреть онлайн, прогноз)
  • 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (смотреть онлайн, прогноз)
  • 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея
  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика

Группа А

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 3
2 Южная Корея 1 1 0 0 2 - 1 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3
3 Чехия 1 0 0 1 1 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 0
4 ЮАР 1 0 0 1 0 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 0
Полная таблица

Швейцария – Босния и Герцеговина (18.06. 22:00)

  • Стадион: Соу-Фай Стэдиум, Инглвуд
  • Главный арбитр: Жуан Пиньейру, Португалия
  • Главные тренера: Мурат Якин (Швейцария) и Сергей Барбарез (Босния)

Канада – Катар (19.06. 01:00)

  • Стадион: Би-Си Плейс, Ванкувер
  • Главный арбитр: Кристиан Гарай, Чили
  • Главные тренера: Джесси Марш (Канада) и Хулеп Лопетеги (Катар)

Расписание и результаты матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (смотреть онлайн, прогноз)
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар (смотреть онлайн, прогноз)
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Группа B

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швейцария 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
2 Канада 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
3 Катар 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
4 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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