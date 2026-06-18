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Швейцария
18.06.2026 22:00 - : -
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 22:00 |
288
0

Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрасляцию матча 2-го тура группы B ЧМ-2026 18 июня в 22:00 по Киеву

18 июня 2026, 22:00 |
288
0
Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мурат Якин и Сергей Барбарез
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18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины проведут матч второго тура группы B чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе со Швейцарией и Боснией в квартете B на мундиале играют команды Канады и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии тренирует Сергей Барбарез.

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа B

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швейцария 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
2 Канада 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
3 Катар 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
4 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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