18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины проведут матч второго тура группы B чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе со Швейцарией и Боснией в квартете B на мундиале играют команды Канады и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии тренирует Сергей Барбарез.

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1

18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19.06. 01:00. Канада – Катар

24.06. 22:00. Швейцария – Канада

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа B