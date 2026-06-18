Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрасляцию матча 2-го тура группы B ЧМ-2026 18 июня в 22:00 по Киеву
18 июня сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины проведут матч второго тура группы B чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе со Швейцарией и Боснией в квартете B на мундиале играют команды Канады и Катара.
Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии тренирует Сергей Барбарез.
Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:
- 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
- 13.06. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1
- 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
- 19.06. 01:00. Канада – Катар
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
Швейцария – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа B
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|2
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|3
|Катар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|4
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
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