Чехия – Южная Африка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы А 18 июня в 19:00 по киевскому времени
18 июня сборные Чехии и Южной Африки откроют второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.
Поединок чешской и южноафриканской команд начнется в 19:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Аталанте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этой группе также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.
Расписание матчей в группе А ЧМ-2026:
- 11.06. Мексика – ЮАР – 2:0
- 12.06. Южная Корея – Чехия – 2:1
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)
Чехия – Южная Африка. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|3
|2
|Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|0
|4
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|0
|
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