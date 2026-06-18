18 июня сборные Чехии и Южной Африки откроют второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.

Поединок чешской и южноафриканской команд начнется в 19:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Аталанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этой группе также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.

Расписание матчей в группе А ЧМ-2026:

11.06. Мексика – ЮАР – 2:0

– ЮАР – 2:0 12.06. Южная Корея – Чехия – 2:1

– Чехия – 2:1 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)

19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)

25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)

25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Чехия – Южная Африка. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)