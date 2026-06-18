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Чемпионат мира
18 июня 2026, 14:37 | Обновлено 18 июня 2026, 15:34
53
0

Чехия – Южная Африка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы А 18 июня в 19:00 по киевскому времени

18 июня 2026, 14:37 | Обновлено 18 июня 2026, 15:34
53
0
Чехия – Южная Африка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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18 июня сборные Чехии и Южной Африки откроют второй тур чемпионата мира по футболу очным матчем.

Поединок чешской и южноафриканской команд начнется в 19:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Аталанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чехия и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этой группе также сыграют сборные Мексики и Южной Кореи.

Расписание матчей в группе А ЧМ-2026:

  • 11.06. Мексика – ЮАР – 2:0
  • 12.06. Южная Корея – Чехия – 2:1
  • 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
  • 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
  • 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Чехия – Южная Африка. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 3
2 Южная Корея 1 1 0 0 2 - 1 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3
3 Чехия 1 0 0 1 1 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 0
4 ЮАР 1 0 0 1 0 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 0
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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