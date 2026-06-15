15 июня в 12:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка групп второго раунда квалификации чемпионата Европы 2027 U-19.

Состав лиг для второго из трех этапов отбора был определен по итогам первого раунда, завершившегося 9 июня. Матчи второго раунда состоятся осенью 2026 года, а решающий третий этап запланирован на весну 2027-го.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, узнает своих соперников по следующему этапу отбора на Евро-2027.

Сине-желтые попали в третью корзину Лиги А и получат по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзин.

В Лиге А выступят 28 команд, которые будут распределены на 7 групп по 4 участника. Сборная Чехии, являющаяся хозяином финального турнира, также принимает участие в первых двух стадиях квалификации, хотя уже гарантировала себе место в финальной части.

По итогам второго раунда три лучшие команды каждой группы сохранят место в Лиге А перед третьим этапом. Его жеребьевка пройдет 10 декабря, а матчи состоятся весной 2027 года. Именно тогда определятся 7 сборных, которые составят компанию Чехии на финальном турнире. В случае появления дополнительной путевки ее получит лучшая команда, занявшая четвертое место в Лиге А.

В Лиге B сыграют 26 сборных, разделенных на 5 групп по 4 команды и 2 группы по 3 команды. Победители всех групп получат повышение и выступят в Лиге А на третьем этапе отбора.

Страны-хозяйки мини-турниров и точные даты проведения матчей будут объявлены позже. Если федерации не согласуют другие сроки, встречи второго раунда пройдут в окна международного календаря ФИФА с 21 сентября по 6 октября или с 9 по 17 ноября 2026 года. Все матчи этой стадии должны быть завершены не позднее 17 ноября.

Евро-2027 U-19. Жеребьевка квалификации для Украины U-19. Смотреть LIVE

Видеотрансляция проводится на официальном сайте УЕФА 15 июня в 12:00

Евро-2027 U-19. Корзины посева для жеребьевки 2-го раунда квалификации

Лига A

Корзина 1: Испания, Бельгия, Австрия, Чехия, Италия, Франция, Португалия

Корзина 2: Швеция, Финляндия, Англия, Венгрия, Израиль, Греция, Шотландия

Корзина 3: Казахстан, Германия, Уэльс, Украина , Хорватия, Словения, Ирландия

, Хорватия, Словения, Ирландия Корзина 4: беларусь, Нидерланды, Литва, Норвегия, Румыния, Косово, Исландия

Лига B

Корзина 1: Сербия, Польша, Швейцария, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Эстония

Корзина 2: Дания, Северная Ирландия, Люксембург, Черногория, Армения, Молдова, Словакия

Корзина 3: Албания, Грузия, Турция, Латвия, Северная Македония, Андорра, Азербайджан

Корзина 4: Фарерские острова, Сан-Марино, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар

Инфографика