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Евро U17
Бельгия U17
07.06.2026 20:00 - : -
Италия U17
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07 июня 2026, 14:17 | Обновлено 07 июня 2026, 14:19
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Бельгия U-17 – Италия U-17. Финал Евро-2026 U-17. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 июня в 20:00 видеотрансляцию финального матча ЧЕ-2026 U-17

07 июня 2026, 14:17 | Обновлено 07 июня 2026, 14:19
24
0
Бельгия U-17 – Италия U-17. Финал Евро-2026 U-17. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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​В Эстонии завершается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

7 июня в 20:00 в финальном матче в Таллинне играют Бельгия U-17 и Италия U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в полуфиналах 4 июня Бельгия обыграла Францию (2:1), а Италия нанесла поражение Испании (1:1, пен. 4:2).

Итоговое положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).

Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (4), Черногория (0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

Таллинн (Эстония)

1/2 финала. 4 июня 2026

  • 14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1
  • 20:00. Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1, пен. 4:2

Финал. 7 июня 2026

  • 20:00. Бельгия U-17 – Италия U-17

Сетка плей-офф

Бельгия U-17 – Италия U-17. Финал Евро-2026 U-17. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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