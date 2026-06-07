​В Эстонии завершается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

7 июня в 20:00 в финальном матче в Таллинне играют Бельгия U-17 и Италия U-17.

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Ранее в полуфиналах 4 июня Бельгия обыграла Францию (2:1), а Италия нанесла поражение Испании (1:1, пен. 4:2).

Итоговое положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).

Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (4), Черногория (0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

Таллинн (Эстония)

1/2 финала. 4 июня 2026

14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1

– Франция U-17 – 2:1 20:00. Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1, пен. 4:2

Финал. 7 июня 2026

20:00. Бельгия U-17 – Италия U-17

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Бельгия U-17 – Италия U-17. Финал Евро-2026 U-17. Смотреть онлайн LIVE