Бельгия U-17 – Италия U-17. Финал Евро-2026 U-17. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 июня в 20:00 видеотрансляцию финального матча ЧЕ-2026 U-17
В Эстонии завершается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
7 июня в 20:00 в финальном матче в Таллинне играют Бельгия U-17 и Италия U-17.
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Ранее в полуфиналах 4 июня Бельгия обыграла Францию (2:1), а Италия нанесла поражение Испании (1:1, пен. 4:2).
Итоговое положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).
Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (4), Черногория (0).
Чемпионат Европы 2026 U-17
Таллинн (Эстония)
1/2 финала. 4 июня 2026
- 14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1
- 20:00. Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1, пен. 4:2
Финал. 7 июня 2026
- 20:00. Бельгия U-17 – Италия U-17
Сетка плей-офф
Бельгия U-17 – Италия U-17. Финал Евро-2026 U-17. Смотреть онлайн LIVE
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