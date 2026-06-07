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Евро U17
Бельгия U17
07.06.2026 20:00 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Италия U17
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07 июня 2026, 23:14 | Обновлено 07 июня 2026, 23:42
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0

Бельгия U17 – Италия U17 – 1:1 (пен. 3:4). Триллер в финале ЧЕ. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча чемпионата Европы 2026 U-17

07 июня 2026, 23:14 | Обновлено 07 июня 2026, 23:42
68
0
Бельгия U17 – Италия U17 – 1:1 (пен. 3:4). Триллер в финале ЧЕ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Италии U-17 выиграла чемпионат Европы 2026 U-17, победив Бельгию U-17 (1:1, пен. 4:3).

Финальный матч состоялся 7 июня в Таллине на стадионе Ле Кок Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У бельгийцев на 85-й минуте отличился Ноа Кобьелла. Италия спасла игру – на 90+1 минуте Марчелло Фугаццола реализовал пенальти (1:1).

В серии 11-метровых ударов точнее были итальянцы (пен. 4:3). Италия U-17 стала чемпионом Европы в третий раз (1982, 2024. 2026).

Чемпионат Европы 2026 U-17. Финал

7 июня 2026. Таллин (Эстония)

Бельгия U-17 – Италия U-17 – 1:1 (пен. 3:4)

Гол: Кобиелла, 85 – Фугаццола, 90+1 (пен)

Серия пенальти: Диркс (1:0), Фугаццола (1:1), Блондел (2:1), Казагранде (2:2), Верстрепен (3:2), Окон-Энгстлер (3:3), Кобиелла (не забил), Рокка (не забил), Моортамер (не забил), Перилло (3:4)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Marcello Fugazzola (Италия U17).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Noa Cobiella (Бельгия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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