Бельгия U17 – Италия U17 – 1:1 (пен. 3:4). Триллер в финале ЧЕ. Видео голов
Смотрите видеообзор финального матча чемпионата Европы 2026 U-17
Сборная Италии U-17 выиграла чемпионат Европы 2026 U-17, победив Бельгию U-17 (1:1, пен. 4:3).
Финальный матч состоялся 7 июня в Таллине на стадионе Ле Кок Арена.
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У бельгийцев на 85-й минуте отличился Ноа Кобьелла. Италия спасла игру – на 90+1 минуте Марчелло Фугаццола реализовал пенальти (1:1).
В серии 11-метровых ударов точнее были итальянцы (пен. 4:3). Италия U-17 стала чемпионом Европы в третий раз (1982, 2024. 2026).
Чемпионат Европы 2026 U-17. Финал
7 июня 2026. Таллин (Эстония)
Бельгия U-17 – Италия U-17 – 1:1 (пен. 3:4)
Гол: Кобиелла, 85 – Фугаццола, 90+1 (пен)
Серия пенальти: Диркс (1:0), Фугаццола (1:1), Блондел (2:1), Казагранде (2:2), Верстрепен (3:2), Окон-Энгстлер (3:3), Кобиелла (не забил), Рокка (не забил), Моортамер (не забил), Перилло (3:4)
Видео голов и обзор матча
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