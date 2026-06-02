Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы достигли той цели, которую ставили перед собой»
01.06.2026 13:00 – FT 1 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
02 июня 2026, 13:43 | Обновлено 02 июня 2026, 13:44
Наставник «Агробизнеса» прокомментировал результат матча с ФК «Чернигов»

ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В матче 30-го тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле со счетом 1:0 обыграл ФК «Чернигов». Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский подвел итоги поединка, а также рассказал о подготовке к стыковым матчам за место в УПЛ с ФК «Кудровка», которые пройдут 5 и 9 июня.

– Мы разговаривали с футболистами, что через этот матч будем готовиться к «Кудровке» на стыковые матчи. Но мы не говорили, чтобы во втором тайме команда так села. Скажем так – второй тайм нам не удался. Первый тайм еще был более или менее нормальным по ведению игры. А во втором тайме команда прижалась к своим воротам. Но самое главное, чтобы мы завершили чемпионат домашней победой. Игра забудется, а результат останется. Мы достигли той цели, которую мы ставили перед собой – попасть в стыковые матчи. И, разумеется, сейчас нужно восстановить футболистов до пятого числа. Тем более, сейчас уже ничего не тренируешь, нужно их только поддержать и восстановить. И будем готовиться уже к стыковым матчам.

– Если говорить об общей картине этого сезона, как вы можете его оценить? Я понимаю, что еще впереди две игры с «Кудровкой», но если говорить именно о Первой лиге, насколько вы довольны?

– Если мы выполнили ту задачу, которую мы перед собой ставили, значит положительно. Потому что мы улучшили свои результаты, потому что у нас всегда были провалы во втором круге в предыдущих чемпионатах. Мы сделали выводы. Второй круг неплохо команда прошла. И самое главное, что мы на стыковых матчах. И теперь нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в Премьер-лигу.

– Насколько ваши игроки заряжены на то, чтобы получить положительный результат с «Кудровкой»?

– Мы не акцентируем сейчас внимание именно на тех матчах. Футболисты могут перегореть, если мы будем только акцентировать внимание на «Кудровке». Пусть выходят и играют в тот футбол, в котором они умеют. Если будут показывать ту игру, что они могут, а они могут, мы убедились в этом, что тогда и мы навяжем борьбу. Я понимаю, что «Кудровка» – очень хорошая команда, организованная. Ну, мы будем изучать и будем готовиться к ним. Я думаю, что легкой прогулки не будет.

– Если все-таки удастся пройти «Кудровку», готова ли команда выступать в УПЛ? Или такие разговоры проводили с вами, с руководством клуба?

– Однозначно, что просто так бы никто ничего не говорил о Премьер-лиге. Если мы себе поставили такую ​​цель, значит, мы знали, к чему мы идем. А удастся или не удастся – это уже другой вопрос. Что касается футболистов, разумеется, где-то перерыв очень маленький. Но будем исходить из того, что мы имеем сейчас. Самое главное, провести на хорошем уровне те два матча.

События матча

40’
Андрей Порохня (Чернигов) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
