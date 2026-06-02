Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы достигли той цели, которую ставили перед собой»

В матче 30-го тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле со счетом 1:0 обыграл ФК «Чернигов». Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский подвел итоги поединка, а также рассказал о подготовке к стыковым матчам за место в УПЛ с ФК «Кудровка», которые пройдут 5 и 9 июня.

– Мы разговаривали с футболистами, что через этот матч будем готовиться к «Кудровке» на стыковые матчи. Но мы не говорили, чтобы во втором тайме команда так села. Скажем так – второй тайм нам не удался. Первый тайм еще был более или менее нормальным по ведению игры. А во втором тайме команда прижалась к своим воротам. Но самое главное, чтобы мы завершили чемпионат домашней победой. Игра забудется, а результат останется. Мы достигли той цели, которую мы ставили перед собой – попасть в стыковые матчи. И, разумеется, сейчас нужно восстановить футболистов до пятого числа. Тем более, сейчас уже ничего не тренируешь, нужно их только поддержать и восстановить. И будем готовиться уже к стыковым матчам.

– Если говорить об общей картине этого сезона, как вы можете его оценить? Я понимаю, что еще впереди две игры с «Кудровкой», но если говорить именно о Первой лиге, насколько вы довольны?

– Если мы выполнили ту задачу, которую мы перед собой ставили, значит положительно. Потому что мы улучшили свои результаты, потому что у нас всегда были провалы во втором круге в предыдущих чемпионатах. Мы сделали выводы. Второй круг неплохо команда прошла. И самое главное, что мы на стыковых матчах. И теперь нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в Премьер-лигу.

– Насколько ваши игроки заряжены на то, чтобы получить положительный результат с «Кудровкой»?

– Мы не акцентируем сейчас внимание именно на тех матчах. Футболисты могут перегореть, если мы будем только акцентировать внимание на «Кудровке». Пусть выходят и играют в тот футбол, в котором они умеют. Если будут показывать ту игру, что они могут, а они могут, мы убедились в этом, что тогда и мы навяжем борьбу. Я понимаю, что «Кудровка» – очень хорошая команда, организованная. Ну, мы будем изучать и будем готовиться к ним. Я думаю, что легкой прогулки не будет.

– Если все-таки удастся пройти «Кудровку», готова ли команда выступать в УПЛ? Или такие разговоры проводили с вами, с руководством клуба?

– Однозначно, что просто так бы никто ничего не говорил о Премьер-лиге. Если мы себе поставили такую ​​цель, значит, мы знали, к чему мы идем. А удастся или не удастся – это уже другой вопрос. Что касается футболистов, разумеется, где-то перерыв очень маленький. Но будем исходить из того, что мы имеем сейчас. Самое главное, провести на хорошем уровне те два матча.