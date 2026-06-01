Решается судьба второго места. Результаты 30-го тура Первой лиги
Матч «Черноморца» и «Металлиста» прерван на 67-й минуте
В понедельник, 1 июня, в Первой лиге прошли матчи 30-го тура. Команды провели шесть поединков, правда один из них пока не завершился.
Главная интрига заключалась в том, кто займет второе место и получит прямую путевку в УПЛ.
«Левый Берег» со своей задачей справился и со счетом 3:1 на выезде обыграл «Ингулец».
В матче «Черноморец» – «Металлист» хозяева открыли счет на 63-й минуте: Владислав Герич реализовал пенальти, но на 67-й минуте матч прервали из-за воздушной тревоги. Если «Черноморец» победит, то опередит «Левый Берег» и финиширует вторым.
Первая лига. 30-й тур, 1 июня
«Черноморец» (Одесса) – «Металлист» (Харьков) – 1:0 (матч остановлен на 67-й минуте)
Голы: Герич (63)
«Ингулец» – «Левый Берег» – 1:3
Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85
ЮКСА – «Нива» Тернополь – 3:0
Голы: Жданович, 5, Эмере, 45+1, Сытников, 72
«Пробой» – «Прикарпатье» – 0:3
Голы: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72
«Агробизнес» – ФК «Чернигов» – 1:0
Голы: Толочко, 29
«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» – 2:0
Голы: Сидоренко, 14, Ориховский, 18
Программу тура 30 мая открыл поединок «Ворскла» – «Подолье». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Заключительный матч чемпионата 2025/26 состоится 2 июня – чемпион Первой лиги «Буковина» сыграет с запорожским «Металлургом».
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперниками луганчан будут команды из разных стран
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии