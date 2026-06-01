Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решается судьба второго места. Результаты 30-го тура Первой лиги
Первая лига
Пробой
01.06.2026 13:00 – FT 0 : 3
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 15:19 | Обновлено 01 июня 2026, 16:40
643
0

Решается судьба второго места. Результаты 30-го тура Первой лиги

Матч «Черноморца» и «Металлиста» прерван на 67-й минуте

01 июня 2026, 15:19 | Обновлено 01 июня 2026, 16:40
643
0
Решается судьба второго места. Результаты 30-го тура Первой лиги
ФК Левый Берег

В понедельник, 1 июня, в Первой лиге прошли матчи 30-го тура. Команды провели шесть поединков, правда один из них пока не завершился.

Главная интрига заключалась в том, кто займет второе место и получит прямую путевку в УПЛ.

«Левый Берег» со своей задачей справился и со счетом 3:1 на выезде обыграл «Ингулец».

В матче «Черноморец» – «Металлист» хозяева открыли счет на 63-й минуте: Владислав Герич реализовал пенальти, но на 67-й минуте матч прервали из-за воздушной тревоги. Если «Черноморец» победит, то опередит «Левый Берег» и финиширует вторым.

Первая лига. 30-й тур, 1 июня

«Черноморец» (Одесса) – «Металлист» (Харьков) – 1:0 (матч остановлен на 67-й минуте)

Голы: Герич (63)

«Ингулец» – «Левый Берег» – 1:3

Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85

ЮКСА – «Нива» Тернополь – 3:0

Голы: Жданович, 5, Эмере, 45+1, Сытников, 72

«Пробой» – «Прикарпатье» – 0:3

Голы: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72

«Агробизнес» – ФК «Чернигов» – 1:0

Голы: Толочко, 29

«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» – 2:0

Голы: Сидоренко, 14, Ориховский, 18

Программу тура 30 мая открыл поединок «Ворскла» – «Подолье». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Заключительный матч чемпионата 2025/26 состоится 2 июня – чемпион Первой лиги «Буковина» сыграет с запорожским «Металлургом».

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Француз (Прикарпатье).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Прикарпатье).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
По теме:
Битва за элиту. Определены пары переходного плей-офф за путевки в УПЛ
Черноморец обыграл Металлист. Одесса возвращается в УПЛ
Задерака пояснил, что ван Леувен дал Кривбассу
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Металлист Харьков Ингулец Левый Берег Киев ЮКСА Тарасовка Нива Тернополь Пробой Городенка Прикарпатье Ивано-Франковск Агробизнес Чернигов Феникс-Мариуполь Виктория Сумы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько спаррингов Заря сыграет в Словении
Футбол | 01 июня 2026, 14:04 0
Стало известно, сколько спаррингов Заря сыграет в Словении
Стало известно, сколько спаррингов Заря сыграет в Словении

Соперниками луганчан будут команды из разных стран

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01 июня 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Футбол | 31.05.2026, 20:29
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
Футбол | 01.06.2026, 10:48
В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем