Решается судьба второго места. Результаты 30-го тура Первой лиги

В понедельник, 1 июня, в Первой лиге прошли матчи 30-го тура. Команды провели шесть поединков, правда один из них пока не завершился.

Главная интрига заключалась в том, кто займет второе место и получит прямую путевку в УПЛ.

«Левый Берег» со своей задачей справился и со счетом 3:1 на выезде обыграл «Ингулец».

В матче «Черноморец» – «Металлист» хозяева открыли счет на 63-й минуте: Владислав Герич реализовал пенальти, но на 67-й минуте матч прервали из-за воздушной тревоги. Если «Черноморец» победит, то опередит «Левый Берег» и финиширует вторым.

Первая лига. 30-й тур, 1 июня

«Черноморец» (Одесса) – «Металлист» (Харьков) – 1:0 (матч остановлен на 67-й минуте)

Голы: Герич (63)

«Ингулец» – «Левый Берег» – 1:3

Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85

ЮКСА – «Нива» Тернополь – 3:0

Голы: Жданович, 5, Эмере, 45+1, Сытников, 72

«Пробой» – «Прикарпатье» – 0:3

Голы: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72

«Агробизнес» – ФК «Чернигов» – 1:0

Голы: Толочко, 29

«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» – 2:0

Голы: Сидоренко, 14, Ориховский, 18

Программу тура 30 мая открыл поединок «Ворскла» – «Подолье». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Заключительный матч чемпионата 2025/26 состоится 2 июня – чемпион Первой лиги «Буковина» сыграет с запорожским «Металлургом».