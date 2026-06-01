  4. Пробой – Прикарпатье – 0:3. Получили урок. Видео голов и обзор матча
Пробой
01.06.2026 13:00 – FT 0 : 3
Прикарпатье
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 19:16 |
31
0

Пробой – Прикарпатье – 0:3. Получили урок. Видео голов и обзор матча

Свой первый сезон в Первой лиге «Пробой» завершил поражением

В понедельник, 1 июня, в Городенке прошел поединок 30-го тура Первой лиги. «Пробой» встретился с «Прикарпатьем».

«Прикарпатье» вышло вперед на 16-й минуте. Василий Цюцюра ударом головой замкнул навес с правого фланга.

В конце первой половины матча гости увеличили свое преимущество в счете. На 42-й минуте Мирослав Трофимюк остался без опеки и спокойно расстрелял ворота.

Точку в матче «Прикарпатье» поставило на 72-й минуте. На этот раз отличился Василий Француз.

Для «Пробоя» сезон 2025/26 стал первым в Первой лиге. Команда завершила чемпионат на восьмом месте.

Первая лига. 30-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 1 июня

«Пробой» – «Прикарпатье» – 0:3

Голы: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Француз (Прикарпатье).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Прикарпатье).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
