Пробой – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 1 июня в 13:00 по Киеву
В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Пробой Городенка
Как для дебютанта Первой лиги «Пробой» проводит очень хороший сезон. За 29 туров чемпионата коллективу удалось набрать 36 баллов, что пока разрешают ему находиться на 7-й строчке общего зачета. Особой турнирной мотивации у городенковцев нет, ведь ни вылететь, ни получить повышение коллектив уже не может.
Национальный кубок клуб покинул на стадии 1/32 финала, проиграв черкасскому «ЛНЗ» со счетом 0:1.
Прикарпатье
А вот результаты Ивано-Франковска можно назвать довольно посредственными. После 29 матчей Первой лиги Украины на балансе «Прикарпатья» есть 34 очка, пока позволяют ему находиться на 9-м месте общего зачета. Как и в ситуации «Пробоя», у турнирной мотивации у клуба нет.
Кубок Украины команда также покинула на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти.
Личные встречи
Коллетивы играли между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержало «Прикарпатье».
Интересные факты
- Только в 2/8 предыдущих играх «Пробоя» было забито более 2 голов.
- Безвыигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 5 матчей подряд.
- «Пробой» победил в каждом из 4 предыдущих поединков.
Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.7 по линии БК betking.
