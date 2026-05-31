Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробой – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Пробой
01.06.2026 13:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 мая 2026, 12:05 | Обновлено 31 мая 2026, 12:43
39
0

Пробой – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 1 июня в 13:00 по Киеву

31 мая 2026, 12:05 | Обновлено 31 мая 2026, 12:43
39
0
Пробой – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Прикарпатье

В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Пробой Городенка

Как для дебютанта Первой лиги «Пробой» проводит очень хороший сезон. За 29 туров чемпионата коллективу удалось набрать 36 баллов, что пока разрешают ему находиться на 7-й строчке общего зачета. Особой турнирной мотивации у городенковцев нет, ведь ни вылететь, ни получить повышение коллектив уже не может.

Национальный кубок клуб покинул на стадии 1/32 финала, проиграв черкасскому «ЛНЗ» со счетом 0:1.

Прикарпатье

А вот результаты Ивано-Франковска можно назвать довольно посредственными. После 29 матчей Первой лиги Украины на балансе «Прикарпатья» есть 34 очка, пока позволяют ему находиться на 9-м месте общего зачета. Как и в ситуации «Пробоя», у турнирной мотивации у клуба нет.

Кубок Украины команда также покинула на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти.

Личные встречи

Коллетивы играли между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержало «Прикарпатье».

Интересные факты

  • Только в 2/8 предыдущих играх «Пробоя» было забито более 2 голов.
  • Безвыигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 5 матчей подряд.
  • «Пробой» победил в каждом из 4 предыдущих поединков.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.7 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Пробой
1 июня 2026 -
13:00
Прикарпатье
Тотал менее 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЮКСА – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Черноморец – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Феникс-Мариуполь – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Пробой Городенка Прикарпатье Ивано-Франковск прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Футбол | 31 мая 2026, 09:49 3
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши

Итальянец внес в заявку национальной команды «сине-желтых» 20 исполнителей

Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем
Футбол | 31 мая 2026, 09:54 4
Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем
Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем

Зубков стремится перейти из «Трабзонспора»

Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31.05.2026, 07:32
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Футбол | 30.05.2026, 18:59
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 1
Бокс
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем