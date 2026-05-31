В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



Пробой Городенка



Как для дебютанта Первой лиги «Пробой» проводит очень хороший сезон. За 29 туров чемпионата коллективу удалось набрать 36 баллов, что пока разрешают ему находиться на 7-й строчке общего зачета. Особой турнирной мотивации у городенковцев нет, ведь ни вылететь, ни получить повышение коллектив уже не может.



Национальный кубок клуб покинул на стадии 1/32 финала, проиграв черкасскому «ЛНЗ» со счетом 0:1.



Прикарпатье



А вот результаты Ивано-Франковска можно назвать довольно посредственными. После 29 матчей Первой лиги Украины на балансе «Прикарпатья» есть 34 очка, пока позволяют ему находиться на 9-м месте общего зачета. Как и в ситуации «Пробоя», у турнирной мотивации у клуба нет.



Кубок Украины команда также покинула на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти.



Личные встречи



Коллетивы играли между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержало «Прикарпатье».



Интересные факты

Только в 2/8 предыдущих играх «Пробоя» было забито более 2 голов.

Безвыигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 5 матчей подряд.

«Пробой» победил в каждом из 4 предыдущих поединков.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.7 по линии БК betking.