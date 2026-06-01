Агробизнес – Чернигов – 1:0. Разминка перед стыками. Видео гола и обзор

В понедельник, 1 июня, в Волочиске состоялся матч 30-го тура Первой лиги. «Агробизнес» встретился с финалистом Кубка Украины ФК «Чернигов».

«Агробизнес» ранее уже обеспечил себе четвертое место. Матч с ФК «Чернигов» можно было рассматривать как подготовку к стыковым матчам за место в УПЛ с «Кудровкой».

Особых турнирных задач у ФК «Чернигов» тоже не было. Снятие «Руха» избавило черниговский клуб от плей-офф за сохранение прописки в Первой лиге.

«Агробизнес» одержал победу. Единственный гол в матче на 29-й минуте забил Роман Толочко.

Первая лига. 30-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 1 июня

«Агробизнес» – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Толочко, 29

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча