Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Агробизнес
01.06.2026 13:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 мая 2026, 12:14 | Обновлено 31 мая 2026, 12:22
52
0

Агробизнес – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 1 июня в 13:00 по Киеву

31 мая 2026, 12:14 | Обновлено 31 мая 2026, 12:22
52
0
Агробизнес – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Агробизнес

Для Волочиского клуба текущий сезон складывается неплохо. За 29 туров Первой лиги Украины команде удалось набрать 50 очков и занять 4-е место общего зачета, которое дает право играть в переходных играх за повышение в Премьер-лигу. Как-то измениться ситуация в турнирной таблице уже не может – расстояние и от 5-го и от 3-го места уже недостижимо.

В Кубке Украины «Агробизнес» переиграл «Диназ» и «Денгофф», однако на стадии 1/8 финала со счетом 4:3 уступил харьковскому «Металлисту 1925».

Чернигов

«Тигры» в первом сезоне по возвращении в Первую лигу демонстрируют довольно посредственные результаты. За 29 матчей национальной лиги коллективу удалось набрать 31 балл, из-за чего он пока находится на 13 месте турнирной таблицы. «Чернигов» уже гарантировал себе сохранение прописки, ведь «Ворскла» с 14-й позиции в последнем туре не смогла переиграть «Подолье».

Однако в Кубке Украины черниговцы удивили всех, дойдя до стадии финала. Хотя коллектив там и потерпел поражение против «Динамо» (3:1), эта кампания турнира запомнится ему еще надолго.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в первом круге сезона Первой лиги. Тогда победу со счетом 0:2 одержал «Агробизнес».

Интересные факты

  • За 9 последних матчей «Чернигов» одержал только 1 победу.
  • «Агробизнес» проиграл только в 1/5 домашних матчей в 2026 году.
  • В 4/5 предыдущих матчах «Чернигова» забивали больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
1 июня 2026 -
13:00
Чернигов
Тотал больше 2.5 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЮКСА – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Черноморец – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Феникс-Мариуполь – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Агробизнес Чернигов прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 30 мая 2026, 23:45 1
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Швейцария и Финляндия сыграют за золото

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

В Полесье лаконично обратились к Бущану после финиша сезона УПЛ
Футбол | 31.05.2026, 09:34
В Полесье лаконично обратились к Бущану после финиша сезона УПЛ
В Полесье лаконично обратились к Бущану после финиша сезона УПЛ
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Футбол | 31.05.2026, 09:12
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Футбол | 30.05.2026, 18:59
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 1
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 12
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем