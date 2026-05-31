Агробизнес – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Агробизнес
Для Волочиского клуба текущий сезон складывается неплохо. За 29 туров Первой лиги Украины команде удалось набрать 50 очков и занять 4-е место общего зачета, которое дает право играть в переходных играх за повышение в Премьер-лигу. Как-то измениться ситуация в турнирной таблице уже не может – расстояние и от 5-го и от 3-го места уже недостижимо.
В Кубке Украины «Агробизнес» переиграл «Диназ» и «Денгофф», однако на стадии 1/8 финала со счетом 4:3 уступил харьковскому «Металлисту 1925».
Чернигов
«Тигры» в первом сезоне по возвращении в Первую лигу демонстрируют довольно посредственные результаты. За 29 матчей национальной лиги коллективу удалось набрать 31 балл, из-за чего он пока находится на 13 месте турнирной таблицы. «Чернигов» уже гарантировал себе сохранение прописки, ведь «Ворскла» с 14-й позиции в последнем туре не смогла переиграть «Подолье».
Однако в Кубке Украины черниговцы удивили всех, дойдя до стадии финала. Хотя коллектив там и потерпел поражение против «Динамо» (3:1), эта кампания турнира запомнится ему еще надолго.
Личные встречи
Коллективы встречались между собой только раз – в первом круге сезона Первой лиги. Тогда победу со счетом 0:2 одержал «Агробизнес».
Интересные факты
- За 9 последних матчей «Чернигов» одержал только 1 победу.
- «Агробизнес» проиграл только в 1/5 домашних матчей в 2026 году.
- В 4/5 предыдущих матчах «Чернигова» забивали больше 2.5 гола.
Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76 по линии БК betking.
