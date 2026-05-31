В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



Агробизнес



Для Волочиского клуба текущий сезон складывается неплохо. За 29 туров Первой лиги Украины команде удалось набрать 50 очков и занять 4-е место общего зачета, которое дает право играть в переходных играх за повышение в Премьер-лигу. Как-то измениться ситуация в турнирной таблице уже не может – расстояние и от 5-го и от 3-го места уже недостижимо.



В Кубке Украины «Агробизнес» переиграл «Диназ» и «Денгофф», однако на стадии 1/8 финала со счетом 4:3 уступил харьковскому «Металлисту 1925».



Чернигов



«Тигры» в первом сезоне по возвращении в Первую лигу демонстрируют довольно посредственные результаты. За 29 матчей национальной лиги коллективу удалось набрать 31 балл, из-за чего он пока находится на 13 месте турнирной таблицы. «Чернигов» уже гарантировал себе сохранение прописки, ведь «Ворскла» с 14-й позиции в последнем туре не смогла переиграть «Подолье».



Однако в Кубке Украины черниговцы удивили всех, дойдя до стадии финала. Хотя коллектив там и потерпел поражение против «Динамо» (3:1), эта кампания турнира запомнится ему еще надолго.



Личные встречи



Коллективы встречались между собой только раз – в первом круге сезона Первой лиги. Тогда победу со счетом 0:2 одержал «Агробизнес».



Интересные факты

За 9 последних матчей «Чернигов» одержал только 1 победу.

«Агробизнес» проиграл только в 1/5 домашних матчей в 2026 году.

В 4/5 предыдущих матчах «Чернигова» забивали больше 2.5 гола.

