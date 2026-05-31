Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос
Ранее до этой стадии на мейджоре в Париже доходили Элина Свитолина и Андрей Медведев
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции после победы над Игой Свентек в четвертом раунде мейджора.
Помимо Костюк, из украинок до 1/4 финала Ролан Гаррос доходила только Элина Свитолина, которая играла на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.
Также до четвертьфинале грунтового слэма из представителей Украины добирался Андрей Медведев в 1993, 1994 и 1999 годах.
Если у Элины четвертьфинал на РГ является лучшим результатом, то Медведев в 1993 дошел до полуфинала, а в 1999 – до финала (драматичное поражение от Андре Агасси с 2:0 по сетам).
Костюк в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026 может встретиться с Элиной Свитолиной, если она переиграет Белинду Бенчич в четвертом круге.
Для Марты это будет второй четвертьфинал на турнирах Grand Slam – в 2024 году на Australian Open Костюк уступила Коко Гауфф на этой стадии.
3 - Marta Kostyuk is the third player from Ukraine to reach the Singles quarter-finals at Roland Garros in the Open Era after Andrei Medvedev and Elina Svitolina (equalling the best result achieve in Women’s Singles). Pride.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/2q5suk4JYd— OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026
