Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции после победы над Игой Свентек в четвертом раунде мейджора.

Помимо Костюк, из украинок до 1/4 финала Ролан Гаррос доходила только Элина Свитолина, которая играла на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.

Также до четвертьфинале грунтового слэма из представителей Украины добирался Андрей Медведев в 1993, 1994 и 1999 годах.

Если у Элины четвертьфинал на РГ является лучшим результатом, то Медведев в 1993 дошел до полуфинала, а в 1999 – до финала (драматичное поражение от Андре Агасси с 2:0 по сетам).

Костюк в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026 может встретиться с Элиной Свитолиной, если она переиграет Белинду Бенчич в четвертом круге.

Для Марты это будет второй четвертьфинал на турнирах Grand Slam – в 2024 году на Australian Open Костюк уступила Коко Гауфф на этой стадии.