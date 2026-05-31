Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2026, 14:42 | Обновлено 31 мая 2026, 14:43
2812
0

Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос

Ранее до этой стадии на мейджоре в Париже доходили Элина Свитолина и Андрей Медведев

31 мая 2026, 14:42 | Обновлено 31 мая 2026, 14:43
2812
0
Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции после победы над Игой Свентек в четвертом раунде мейджора.

Помимо Костюк, из украинок до 1/4 финала Ролан Гаррос доходила только Элина Свитолина, которая играла на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.

Также до четвертьфинале грунтового слэма из представителей Украины добирался Андрей Медведев в 1993, 1994 и 1999 годах.

Если у Элины четвертьфинал на РГ является лучшим результатом, то Медведев в 1993 дошел до полуфинала, а в 1999 – до финала (драматичное поражение от Андре Агасси с 2:0 по сетам).

Костюк в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026 может встретиться с Элиной Свитолиной, если она переиграет Белинду Бенчич в четвертом круге.

Для Марты это будет второй четвертьфинал на турнирах Grand Slam – в 2024 году на Australian Open Костюк уступила Коко Гауфф на этой стадии.

По теме:
16–0 на грунте. Костюк повторила супердостижение Энен 21-летней давности
«Подарок» Марты. Свентек в день рождения впервые с 2019 покинула РГ до QF
Марта КОСТЮК: «Это просто невероятно. Я все еще не могу в это поверить»
Марта Костюк Ролан Гаррос 2026 Андрей Медведев Элина Свитолина статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 31 мая 2026, 12:01 17
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Дебют во главе «сине-желтых» Андреа Мальдеры

Марта Костюк – Ига Свентек. Громкая победа на Ролан Гаррос. Видеообзор
Теннис | 31.05.2026, 14:53
Марта Костюк – Ига Свентек. Громкая победа на Ролан Гаррос. Видеообзор
Марта Костюк – Ига Свентек. Громкая победа на Ролан Гаррос. Видеообзор
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 1
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем