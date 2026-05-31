ВИДЕО. Костюк встретила Свитолину после победы над Свентек на Ролан Гаррос
Марта дала пять Элине перед ее игрой против Белинды Бенчич в 1/8 финала мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк встретила Элину Свитолину после победы над Игой Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026.
Костюк дала пять Свитолиной – украинки встретились в подтрибунном помещении стадиона имени Филиппа Шатрие.
Элина вышла играть на главном корте турнира против Белинды Бенчич сразу же после завершения поединка Марты и Иги.
Если Свитолина сумеет обыграть Бенчич, то в 1/4 финала встретится с Костюк.
🫸🫷#RolandGarros pic.twitter.com/KtRQOVwlGR— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2026
