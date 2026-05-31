ВИДЕО. Костюк встретила Свитолину после победы над Свентек на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк встретила Элину Свитолину после победы над Игой Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026.

Костюк дала пять Свитолиной – украинки встретились в подтрибунном помещении стадиона имени Филиппа Шатрие.

Элина вышла играть на главном корте турнира против Белинды Бенчич сразу же после завершения поединка Марты и Иги.

Если Свитолина сумеет обыграть Бенчич, то в 1/4 финала встретится с Костюк.

