Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ
Украинка вместе с Макото Ниномией с камбеком переиграли Эри Ходзуми и У Фансень
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.
Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией из Японии оформили камбек против тандема Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй). Встреча завершилась за 2 часа.
Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/16 финала
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) [16] – 0:6, 7:6 (8:6), 6:2
Во второй партии Надежда и Макото отыграли два матчбола со счета 4:6 на тай-брейке.
Киченок и Ниномия стартовали в Париже с победы над Камиллой Рахимовой и Анной Шишковой. Далее украинско-японский дуэт встретится с первыми сеяными Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд.
Киченок в десятый раз в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam и в третий раз в столице Франции. Ее лучшим результатом на грунтовом слэме является стадия 1/4 финала два года назад (напарница – Мию Като).
Украину в парном турнире Ролан Гаррос 2026, помимо Киченок, продолжают представлять Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступают в одной паре. Ангелина и Даяна в 1/8 финала поборются со вторыми сеяными Анной Данилиной и Александрой Крунич.
