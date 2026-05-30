Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 19:51 | Обновлено 30 мая 2026, 19:53
480
0

Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ

Украинка вместе с Макото Ниномией с камбеком переиграли Эри Ходзуми и У Фансень

30 мая 2026, 19:51 | Обновлено 30 мая 2026, 19:53
480
0
Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ
Instagram. Макото Ниномия и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией из Японии оформили камбек против тандема Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй). Встреча завершилась за 2 часа.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) [16] – 0:6, 7:6 (8:6), 6:2

Во второй партии Надежда и Макото отыграли два матчбола со счета 4:6 на тай-брейке.

Киченок и Ниномия стартовали в Париже с победы над Камиллой Рахимовой и Анной Шишковой. Далее украинско-японский дуэт встретится с первыми сеяными Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Киченок в десятый раз в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam и в третий раз в столице Франции. Ее лучшим результатом на грунтовом слэме является стадия 1/4 финала два года назад (напарница – Мию Като).

Украину в парном турнире Ролан Гаррос 2026, помимо Киченок, продолжают представлять Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступают в одной паре. Ангелина и Даяна в 1/8 финала поборются со вторыми сеяными Анной Данилиной и Александрой Крунич.

По теме:
Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мы не можем этого делать»
Шестая ракетка мира не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос, уступив 92-й
У Фансень Макото Ниномия Эри Ходзуми Надежда Киченок Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 30 мая 2026, 10:20 2
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 16:59 24
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов

Поединок начнется 30 мая на Пушкаш-Арене в 19:00 по Киеву

Осака за три часа переиграла 17-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала РГ
Теннис | 30.05.2026, 15:40
Осака за три часа переиграла 17-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала РГ
Осака за три часа переиграла 17-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала РГ
Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30.05.2026, 08:57
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 1
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем