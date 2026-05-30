Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией из Японии оформили камбек против тандема Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй). Встреча завершилась за 2 часа.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) [16] – 0:6, 7:6 (8:6), 6:2

Во второй партии Надежда и Макото отыграли два матчбола со счета 4:6 на тай-брейке.

Киченок и Ниномия стартовали в Париже с победы над Камиллой Рахимовой и Анной Шишковой. Далее украинско-японский дуэт встретится с первыми сеяными Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Киченок в десятый раз в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam и в третий раз в столице Франции. Ее лучшим результатом на грунтовом слэме является стадия 1/4 финала два года назад (напарница – Мию Като).

Украину в парном турнире Ролан Гаррос 2026, помимо Киченок, продолжают представлять Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступают в одной паре. Ангелина и Даяна в 1/8 финала поборются со вторыми сеяными Анной Данилиной и Александрой Крунич.