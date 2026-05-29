Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге

Регулярный сезон-2025/26 в украинской Премьер-лиге завершен. Определены чемпион, участники еврокубков и единственным вопросом, который еще предстоит выяснить окончательно является то, кто составит компанию «Полтаве» по вылету в Первую лигу, или же у «Александрии» с «Кудровкой» хватит сил в противостояниях с претендентами из низшего дивизиона. Однако стыковые матчи за право сохранения прописки / повышения в классе вовсе не мешают нам прямо сейчас подвести итоги и назвать символическую сборную сезона в УПЛ.

Назар Домчак

Клуб: «Карпаты»

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Показатели в сезоне: 27 матчей, 27 пропущенных мячей, 14 поединков «на ноль»

В первой команде «Карпат» Назар Домчак оказался летом минувшего года, поднявшись из коллектива U-19. Очевидно, что изначально на молодого голкипера не делалась ставка как на первого номера, так как львовский клуб подписал куда более опытных Андрея Клищука и Романа Мысака, но двое последних своими действиями в рамке «зелено-белых» не впечатлили, а вот Домчак, получив шанс в начале сезона, очень быстро продемонстрировал не по годам зрелый и уверенный футбол.

Как итог: Домчак стал одним из безусловных открытий минувшего сезона в УПЛ. В 27 матчах этот вратарь пропустил не так и много – 27 мячей, а 14 поединков завершил «на ноль». Вовсе неудивительно, что ближе к концовке сезона в СМИ начали роиться слухи об интересе к Домчаку со стороны других клубов, причем сам вратарь отдал предпочтение варианту с переездом за границу. Наиболее настойчивым в вопросе подписания Назара был французский «Лилль», а также чешская «Славия», и вратарь выбрал второй вариант, так как получил от пражан гарантии выступлений в основе – то, чего ему никак не обещали во Франции. А «Карпаты»… Летом клубу вновь придется искать нового первого номера. Что правда, на этот раз хоть компенсацию удалось получить очень и очень солидную – аж 5 миллионов евро.

Ян Юрчец

Клуб: «Кривбасс»

Возраст: 25 лет

Гражданство: Хорватия

Показатели в сезоне: 30 матчей, 1 гол, 5 ассистов

Юрчеца криворожский клуб подписал еще весной минувшего года. Этот хорват прибыл в «Кривбасс» свободным агентом и в концовке сезона-2024/25 успел сыграть несколько матчей, но в целом не впечатлил. Однако в первом полноценном своем сезоне в Украине Ян доказал, что на него можно делать ставку, и по итогу Юрчец сыграл от свистка до свистка во всех 30 поединках национального чемпионата.

Нельзя сказать, что сезон выдался для хорвата ровным и неизменно успешным, так как неудачных матчей у него также хватало, но в целом Юрчец показал огромный прогресс, еще раз подтвердив эффективность работы скаутинговой службы «Кривбасса». Что важно: к одному забитому мячу и пяти результативным передачам стоит добавить всего три полученные желтые карточки. Это, в совокупности с отменной физической подготовкой (а иначе у Патрика ван Леувена на поле не появляются), и дало возможность Яну сыграть все 30 игр, а тренерскому штабу «Кривбасса» – не переживать за позицию правого защитника.

Роман Дидык

Клуб: ЛНЗ

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина

Показатели в сезоне: 24 матча, 1 гол

В сезоне-2025/26 Роман Дидык вполне мог бы претендовать на то, чтоб сыграть все 30 матчей в чемпионате, если бы не досадная травма, которая вывела его из строя на несколько месяцев в самой концовке осенней части розыгрыша национального первенства.

В остальном Дидык показал, что способен быстро адаптироваться к новой команде (в ЛНЗ он перешел только летом 2025-го), а также – играть на нескольких позициях (в центре обороны и в опорной зоне), причем без малейшей потери в эффективности. В среднем Дидык оставлял за собой 56% воздушных дуэлей и 45% единоборств в целом, прекрасно возвращал мяч при помощи отборов и подборов (8,7 за 90 минут) и также крайне немного фолил, что не подвергало его риску схлопотать дисквалификацию и оставить свою команду без ключевого исполнителя. В конце концов, во многом благодаря Дидыку черкасская команда пропустила меньше всех (17 мячей) в сезоне, оказавшись максимально неудобным соперником для традиционных грандов УПЛ «Шахтера» и «Динамо».

Эдуард Сарапий

Клуб: «Полесье»

Возраст: 27 лет

Гражданство: Украина

Показатели в сезоне: 30 матчей, 6 голов

Второй сезон в «Полесье» и первый под руководством Руслана Ротаня оказался чрезвычайно успешным для центрбека Эдуарда Сарапия. В завершившемся сезоне футболист был безоговорочно ключевым для житомирских «волков», сыграв во всех поединках чемпионата и – внимание – забив 6 мячей в ворота соперников. Подключения Эдуарда на стандарты и атаки своей команды в какой-то момент стали вполне понятной тактикой «Полесья», но многие соперники все равно ничего не могли поделать с внезапно раззабивавшимся центрбеком.

В обороне Сарапий также действовал практически без нареканий. 55% выигранных единоборств, а также 71% выигранных воздушных дуэлей в совокупности с качественной пасовой работой (точность передач – 90%), в том числе и посредством лонгболлов (7,4 длинные передачи за 90 минут в среднем при 67% точности), резонно сделали Сарапия кандидатом в сборную Украины. В марте центрбек провел свой дебютный матч в главной команде страны, а вскоре стало известно, что его услугами интересуются другие клубы – в частности, «Шахтер». Что правда, президент и собственник «Полесья» Геннадий Буткевич вряд ли отпустит одного из лучших и наиболее стабильных игроков своей команды в стан конкурентов.

Педро Энрике

Клуб: «Шахтер»

Возраст: 23 года

Гражданство: Бразилия

Показатели в сезоне: 23 матчей, 5 ассистов

Бразильский левый защитник Педро Энрике провел уже третий сезон в «Шахтере», но только второй – в статусе безусловного № 1 на своей позиции. В минувшем чемпионате своей игрой на «бровке» легионер еще раз доказал Арде Турану, что давать кому-то иному шансы слева в защите будет абсолютно некорректным по отношению к той работе и эффективности, которую проделывает и демонстрирует Энрике.

Педро Энрике отличает отменная скорость и невероятная работоспособность. Он легко может «гонять» по флангу туда и назад по нескольку десятку раз за игру и, кажется, это вовсе не является для него чем-то очень тяжелым. Помимо этого Педро Энрике блестяще понимает атакующую игру команды, ассистируя партнерам и помогая развивать комбинации, которые заставляют соперников ошибаться. Единственное, что ныне способно по-настоящему пугать тренерский штаб «горняков» – это отсутствие серьезной конкуренции и альтернативы для Педро Энрике, так как грузин Иракли Азарови все-таки чрезмерно нестабилен и, кажется, психологически не готов смириться с ролью абсолютного резервиста.

Андрусв Араухо

Клуб: «Кривбасс»

Возраст: 22 года

Гражданство: Венесуэла

Показатели в сезоне: 26 матчей, 3 ассиста

Молодой опорный полузащитник Андрусв Араухо перешел в «Кривбасс» лишь летом минувшего года и в своем первом же сезоне в УПЛ продемонстрировал серьезный потенциал. Криворожане, если верить данным Transfermarkt, подписали этого венесуэльца всего за 250 тысяч евро, а уже сейчас готовятся продать легионера ориентировочно за 3 миллиона.

Араухо, прежде всего, показал себя классическим разрушителем. Очень неуступчивый и всегда голодный к борьбе за мяч футболист часто создавал проблемы соперникам «Кривбасса», разрушая их атакующие задумки. При этом, Араухо показал себя хорошо и в тактическом плане: он быстро освоился в команде Патрика ван Леувена и принял игровую концепцию этого тренера, не пытаясь что-либо подстраивать под собственные интересы. В итоге это принесло пользу как самому Араухо, который уже сейчас может отправиться на повышение в более сильный клуб и лигу, так и «Кривбассу», еще раз показавшему, что там реально научились искать толковых легионеров в Южной Америке, причем по весьма адекватным для небогатого рынка УПЛ ценам.

Олег Очеретько

Клуб: «Шахтер»

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина

Показатели в сезоне: 28 матчей, 3 гола, 3 ассиста

Еще год назад – в аренде в составе «Карпат» – Олег Очеретько показал, что как минимум по меркам УПЛ является очень и очень полезным исполнителем. Летом 2025-го хавбек вернулся в «Шахтер», где ему предстояло выдержать конкуренцию и доказать новому наставнику Арде Турану состоятельность претензий на место в основе. И у Очеретько это удалось, причем так, что Олег стал одним из любимчиков турецкого тренера, ведь тот неоднократно очень лестно и персонально высказывался в СМИ о способностях и потенциале хавбека.

В «Шахтере» Очеретько, помимо невероятной работоспособности, показывает игровые характеристики, которыми обладают и Артем Бондаренко, и Егор Назарина. Олег, в отличие от двух этих соотечественников, способен практически с одинаковым успехом играть как на оборону, так и на атаку – в зависимости от игровой ситуации и тактических требований тренерского штаба. Это делает 23-летнего хавбека одним из тех, вокруг кого и будет выстраиваться обновленный «Шахтер». А в аспекте лимита на легионеров Очеретько и вовсе превращается в очень значимый актив для дончан.

Виталий Буяльский

Клуб: «Динамо»

Возраст: 33 года

Гражданство: Украина

Показатели в сезоне: 25 матчей, 6 голов, 9 ассистов

Чемпион минувшего сезона «Динамо» крайне неудачно сыграло в УПЛ-2025/26, финишировав лишь четвертым. Однако могло быть и еще хуже, если бы не качественная и стабильная игра ряда ветеранов команды, среди которых особенно выделялся Виталий Буяльский. Этот атакующий хавбек по-прежнему остается чрезвычайно результативным и эффективным, отличившись 15 голевыми действиями в сезоне, для чего ему потребовалось сыграть 25 матчей.

Казалось бы, манеру игры Буяльского уже могли и должны были изучить все оппоненты, что значительно усложнило бы работу на поле для самого Виталия. Но… Практически всякий раз хавбек находит свободные зоны, врывается между линиями, получает мяч и реализовывает предоставленный ему шанс. Да, в концовке сезона новый штаб «Динамо» во главе с Игорем Костюком попробовал поиграть без Буяльского в основе, но как только Виталий появлялся на поле, он за считанные минуты переворачивал ход поединков. Например, за 29 минут игры с «Кривбассом» хавбек забил и отдал две результативные передачи, чем помог «Динамо» вырвать крайне сложную победу на выезде с хоккейным счетом 6:5.

Хоакин Сифуэнтес

Клуб: «Эпицентр»

Возраст: 28 лет

Гражданство: Испания

Показатели в сезоне: 30 матчей, 8 голов, 7 ассистов

Давайте будем откровенны: когда летом минувшего года новичок УПЛ «Эпицентр» оформил подписание испанского вингера Хоакина Сифуэнтеса вряд ли у кого-то из украинских болельщиков это событие вызвало хоть какую-то значимую эмоцию. Большинство восприняло эту весть так, что в наш чемпионат прибыл очередной легионер-ноунейм, да еще и весьма сомнительного качества. А как же иначе, ведь Сифуэнтес перешел из андоррской «Санта-Коломы», того еще «гранда» континентального футбола…

Но в целом Сифуэнтес заработал право быть названным не только лучшим игроком «Эпицентра» в сезоне, но и угодить в символическую сборную чемпионата. Он показал способность и готовность играть в каждом матче, отличился аж 15 результативными действиями и являлся чрезвычайно эффективным. Да, подавляющее большинство своих мячей Хоакин забил с 11-метровой отметки, но во-первых, это тоже нужно уметь, а во-вторых, к немалому числу пенальти привели как раз активные действия Сифуэнтеса. Да и вообще человек, который прекрасно понимал, что ему делать с мячом практически в каждом игровом моменты, выступающий за команду из нижней половины таблицы УПЛ и имеющий показатель эффективности обводок в 78% – это нечто доселе невиданное для нашей лиги. Вопрос только: останется ли Сифуэнтес и далее в «Эпицентре», или же продолжит карьеру где-то еще, так как спрос на него на рынке есть…

Глейкер Мендоса

Клуб: «Кривбасс»

Возраст: 24 года

Гражданство: Венесуэла

Показатели в сезоне: 26 матчей, 11 голов, 11 ассистов

Венесуэльский вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса стал самым результативным футболистом сезона-2025/26 в УПЛ, отличившись 11 голами и 11 ассистами. Криворожский клуб подписал этого легионера еще в феврале 2025-го, после чего тот быстро блеснул в чемпионате, но затем изъявил желание уехать из Украины, забоявшись военных действий и ударов ракетами и дронами со стороны россии. К счастью, «Кривбассу» удалось убедить Мендосу остаться и тот раскрылся уже по-настоящему в своем первом полном сезоне в УПЛ.

Мендоса – это и взрывная скорость, и техника, и очень неплохое понимание футбола и взаимодействий с партнерами. По меркам УПЛ этот венесуэлец творил просто что-то невероятное в футболке «Кривбасса», что и побудило клуб выкупить его контракт, так как изначально Глейкер ехал в Украину в статусе арендованного. Уже зимой Мендоса мог уехать из «Кривбасса» в «Ботафого», но бразильцы так и не довели сделку до завершения, а в мае 2026-го о подписании вингера неожиданно объявил «Шахтер». «Горняки» активировали клаусулу южноамериканца, и теперь будет очень интересно посмотреть, как Арда Туран сможет интегрировать новичка в командную игру «горняков», а также обеспечить эффективное взаимодействие Мендосы с многочисленными бразильцами, для ряда из которых он отныне будет прямым конкурентом.

Матвей Пономаренко

Клуб: «Динамо»

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Показатели в сезоне: 15 матчей, 13 голов

Матвей Пономаренко не начинал сезон-2025/26 в статусе основного форварда «Динамо». Более того, в какой-то момент молодой нападающий и вовсе выпал из планов тренерского штаба Александра Шовковского, будучи возвращенным в команду U-19. И только смена наставника и приход на эту должность Игоря Костюка позволили Пономаренко проявить себя в первой команде «бело-синих».

Пономаренко в тех играх, которые ему были предоставлены, в основном по весне, делал все, чтобы «Динамо» набирало максимум очков. Молодой форвард демонстрировал отличную эффективность в завершающих фазах атак, выступая таким себе «породистым голеадором», который четко понимает как и что нужно делать в штрафной соперника. В итоге именно Пономаренко удалось выиграть бомбардирскую гонку, обойдя в том числе и другого центрфорварда, который очень многое делал для своей команды – Филиппа Будковского. Что правда, с точки зрения итоговых достижений «Заря» оказалась еще ниже «Динамо» в турнирной таблице, поэтому выбор в пользу Пономаренко очевиден.

***

Главный тренер – Арда Туран

Лучшим тренером сезона является 39-летний турок Арда Туран из «Шахтера». Несмотря на достижения Виталия Пономарева с ЛНЗ или, скажем, прекрасную работу Сергея Нагорняка со скромным по составу «Эпицентром», именно коуч «горняков» продемонстрировал наиболее впечатляющую работу. Не стоит забывать, в каком состоянии досталась Турану команда после Марино Пушича. За короткое время турок не только блестяще адаптировался к новому для себя чемпионату и среде, но и к условиям военного времени, а также сумел значительно улучшить психологический фон внутри коллектива.

Также Туран показал, что может работать с большой группой бразильцев, что всегда непросто для любого наставника «Шахтера». Но Арда по ходу сезона умело использовал ротацию, позволяя ряду исполнителей получать необходимый отдых, а другим, кто был менее задействован в еврокубках и ключевых баталиях – наоборот, иметь практику и понимание, что они востребованы и нужны. Также с Тураном у «Шахтера» случился настоящий ренессанс в карьере тех, кого ранее уже были готовы списать – Лассины Траоре, Егора Назарины, Марлона Сантоса, а молодежь демонстрировала приятный прогресс, что подтверждают кейсы Алиссона, Кауана Элиаса, Луки Мейреллиша и Изаки.