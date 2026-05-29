Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
29 мая 2026, 16:55 | Обновлено 29 мая 2026, 16:57
1916
5

Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге

Пришло время выделить тех, кто это по праву заслужил

29 мая 2026, 16:55 | Обновлено 29 мая 2026, 16:57
1916
5 Comments
Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге
ФК Шахтер. Ян Юрчец против Олега Очеретько

Регулярный сезон-2025/26 в украинской Премьер-лиге завершен. Определены чемпион, участники еврокубков и единственным вопросом, который еще предстоит выяснить окончательно является то, кто составит компанию «Полтаве» по вылету в Первую лигу, или же у «Александрии» с «Кудровкой» хватит сил в противостояниях с претендентами из низшего дивизиона. Однако стыковые матчи за право сохранения прописки / повышения в классе вовсе не мешают нам прямо сейчас подвести итоги и назвать символическую сборную сезона в УПЛ.

Назар Домчак

Клуб: «Карпаты»
Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Показатели в сезоне: 27 матчей, 27 пропущенных мячей, 14 поединков «на ноль»

ФК Карпаты

В первой команде «Карпат» Назар Домчак оказался летом минувшего года, поднявшись из коллектива U-19. Очевидно, что изначально на молодого голкипера не делалась ставка как на первого номера, так как львовский клуб подписал куда более опытных Андрея Клищука и Романа Мысака, но двое последних своими действиями в рамке «зелено-белых» не впечатлили, а вот Домчак, получив шанс в начале сезона, очень быстро продемонстрировал не по годам зрелый и уверенный футбол.

Как итог: Домчак стал одним из безусловных открытий минувшего сезона в УПЛ. В 27 матчах этот вратарь пропустил не так и много – 27 мячей, а 14 поединков завершил «на ноль». Вовсе неудивительно, что ближе к концовке сезона в СМИ начали роиться слухи об интересе к Домчаку со стороны других клубов, причем сам вратарь отдал предпочтение варианту с переездом за границу. Наиболее настойчивым в вопросе подписания Назара был французский «Лилль», а также чешская «Славия», и вратарь выбрал второй вариант, так как получил от пражан гарантии выступлений в основе – то, чего ему никак не обещали во Франции. А «Карпаты»… Летом клубу вновь придется искать нового первого номера. Что правда, на этот раз хоть компенсацию удалось получить очень и очень солидную – аж 5 миллионов евро.

Ян Юрчец

Клуб: «Кривбасс»
Возраст: 25 лет
Гражданство: Хорватия
Показатели в сезоне: 30 матчей, 1 гол, 5 ассистов

ФК Кривбасс

Юрчеца криворожский клуб подписал еще весной минувшего года. Этот хорват прибыл в «Кривбасс» свободным агентом и в концовке сезона-2024/25 успел сыграть несколько матчей, но в целом не впечатлил. Однако в первом полноценном своем сезоне в Украине Ян доказал, что на него можно делать ставку, и по итогу Юрчец сыграл от свистка до свистка во всех 30 поединках национального чемпионата.

Нельзя сказать, что сезон выдался для хорвата ровным и неизменно успешным, так как неудачных матчей у него также хватало, но в целом Юрчец показал огромный прогресс, еще раз подтвердив эффективность работы скаутинговой службы «Кривбасса». Что важно: к одному забитому мячу и пяти результативным передачам стоит добавить всего три полученные желтые карточки. Это, в совокупности с отменной физической подготовкой (а иначе у Патрика ван Леувена на поле не появляются), и дало возможность Яну сыграть все 30 игр, а тренерскому штабу «Кривбасса» – не переживать за позицию правого защитника.

Роман Дидык

Клуб: ЛНЗ
Возраст: 23 года
Гражданство: Украина
Показатели в сезоне: 24 матча, 1 гол

ФК ЛНЗ

В сезоне-2025/26 Роман Дидык вполне мог бы претендовать на то, чтоб сыграть все 30 матчей в чемпионате, если бы не досадная травма, которая вывела его из строя на несколько месяцев в самой концовке осенней части розыгрыша национального первенства.

В остальном Дидык показал, что способен быстро адаптироваться к новой команде (в ЛНЗ он перешел только летом 2025-го), а также – играть на нескольких позициях (в центре обороны и в опорной зоне), причем без малейшей потери в эффективности. В среднем Дидык оставлял за собой 56% воздушных дуэлей и 45% единоборств в целом, прекрасно возвращал мяч при помощи отборов и подборов (8,7 за 90 минут) и также крайне немного фолил, что не подвергало его риску схлопотать дисквалификацию и оставить свою команду без ключевого исполнителя. В конце концов, во многом благодаря Дидыку черкасская команда пропустила меньше всех (17 мячей) в сезоне, оказавшись максимально неудобным соперником для традиционных грандов УПЛ «Шахтера» и «Динамо».

Эдуард Сарапий

Клуб: «Полесье»
Возраст: 27 лет
Гражданство: Украина
Показатели в сезоне: 30 матчей, 6 голов

ФК Полесье

Второй сезон в «Полесье» и первый под руководством Руслана Ротаня оказался чрезвычайно успешным для центрбека Эдуарда Сарапия. В завершившемся сезоне футболист был безоговорочно ключевым для житомирских «волков», сыграв во всех поединках чемпионата и – внимание – забив 6 мячей в ворота соперников. Подключения Эдуарда на стандарты и атаки своей команды в какой-то момент стали вполне понятной тактикой «Полесья», но многие соперники все равно ничего не могли поделать с внезапно раззабивавшимся центрбеком.

В обороне Сарапий также действовал практически без нареканий. 55% выигранных единоборств, а также 71% выигранных воздушных дуэлей в совокупности с качественной пасовой работой (точность передач – 90%), в том числе и посредством лонгболлов (7,4 длинные передачи за 90 минут в среднем при 67% точности), резонно сделали Сарапия кандидатом в сборную Украины. В марте центрбек провел свой дебютный матч в главной команде страны, а вскоре стало известно, что его услугами интересуются другие клубы – в частности, «Шахтер». Что правда, президент и собственник «Полесья» Геннадий Буткевич вряд ли отпустит одного из лучших и наиболее стабильных игроков своей команды в стан конкурентов.

Педро Энрике

Клуб: «Шахтер»
Возраст: 23 года
Гражданство: Бразилия
Показатели в сезоне: 23 матчей, 5 ассистов

ФК Шахтер

Бразильский левый защитник Педро Энрике провел уже третий сезон в «Шахтере», но только второй – в статусе безусловного № 1 на своей позиции. В минувшем чемпионате своей игрой на «бровке» легионер еще раз доказал Арде Турану, что давать кому-то иному шансы слева в защите будет абсолютно некорректным по отношению к той работе и эффективности, которую проделывает и демонстрирует Энрике.

Педро Энрике отличает отменная скорость и невероятная работоспособность. Он легко может «гонять» по флангу туда и назад по нескольку десятку раз за игру и, кажется, это вовсе не является для него чем-то очень тяжелым. Помимо этого Педро Энрике блестяще понимает атакующую игру команды, ассистируя партнерам и помогая развивать комбинации, которые заставляют соперников ошибаться. Единственное, что ныне способно по-настоящему пугать тренерский штаб «горняков» – это отсутствие серьезной конкуренции и альтернативы для Педро Энрике, так как грузин Иракли Азарови все-таки чрезмерно нестабилен и, кажется, психологически не готов смириться с ролью абсолютного резервиста.

Андрусв Араухо

Клуб: «Кривбасс»
Возраст: 22 года
Гражданство: Венесуэла
Показатели в сезоне: 26 матчей, 3 ассиста

ФК Кривбасс

Молодой опорный полузащитник Андрусв Араухо перешел в «Кривбасс» лишь летом минувшего года и в своем первом же сезоне в УПЛ продемонстрировал серьезный потенциал. Криворожане, если верить данным Transfermarkt, подписали этого венесуэльца всего за 250 тысяч евро, а уже сейчас готовятся продать легионера ориентировочно за 3 миллиона.

Араухо, прежде всего, показал себя классическим разрушителем. Очень неуступчивый и всегда голодный к борьбе за мяч футболист часто создавал проблемы соперникам «Кривбасса», разрушая их атакующие задумки. При этом, Араухо показал себя хорошо и в тактическом плане: он быстро освоился в команде Патрика ван Леувена и принял игровую концепцию этого тренера, не пытаясь что-либо подстраивать под собственные интересы. В итоге это принесло пользу как самому Араухо, который уже сейчас может отправиться на повышение в более сильный клуб и лигу, так и «Кривбассу», еще раз показавшему, что там реально научились искать толковых легионеров в Южной Америке, причем по весьма адекватным для небогатого рынка УПЛ ценам.

Олег Очеретько

Клуб: «Шахтер»
Возраст: 23 года
Гражданство: Украина
Показатели в сезоне: 28 матчей, 3 гола, 3 ассиста

ФК Шахтер

Еще год назад – в аренде в составе «Карпат» – Олег Очеретько показал, что как минимум по меркам УПЛ является очень и очень полезным исполнителем. Летом 2025-го хавбек вернулся в «Шахтер», где ему предстояло выдержать конкуренцию и доказать новому наставнику Арде Турану состоятельность претензий на место в основе. И у Очеретько это удалось, причем так, что Олег стал одним из любимчиков турецкого тренера, ведь тот неоднократно очень лестно и персонально высказывался в СМИ о способностях и потенциале хавбека.

В «Шахтере» Очеретько, помимо невероятной работоспособности, показывает игровые характеристики, которыми обладают и Артем Бондаренко, и Егор Назарина. Олег, в отличие от двух этих соотечественников, способен практически с одинаковым успехом играть как на оборону, так и на атаку – в зависимости от игровой ситуации и тактических требований тренерского штаба. Это делает 23-летнего хавбека одним из тех, вокруг кого и будет выстраиваться обновленный «Шахтер». А в аспекте лимита на легионеров Очеретько и вовсе превращается в очень значимый актив для дончан.

Виталий Буяльский

Клуб: «Динамо»
Возраст: 33 года
Гражданство: Украина
Показатели в сезоне: 25 матчей, 6 голов, 9 ассистов

ФК Динамо

Чемпион минувшего сезона «Динамо» крайне неудачно сыграло в УПЛ-2025/26, финишировав лишь четвертым. Однако могло быть и еще хуже, если бы не качественная и стабильная игра ряда ветеранов команды, среди которых особенно выделялся Виталий Буяльский. Этот атакующий хавбек по-прежнему остается чрезвычайно результативным и эффективным, отличившись 15 голевыми действиями в сезоне, для чего ему потребовалось сыграть 25 матчей.

Казалось бы, манеру игры Буяльского уже могли и должны были изучить все оппоненты, что значительно усложнило бы работу на поле для самого Виталия. Но… Практически всякий раз хавбек находит свободные зоны, врывается между линиями, получает мяч и реализовывает предоставленный ему шанс. Да, в концовке сезона новый штаб «Динамо» во главе с Игорем Костюком попробовал поиграть без Буяльского в основе, но как только Виталий появлялся на поле, он за считанные минуты переворачивал ход поединков. Например, за 29 минут игры с «Кривбассом» хавбек забил и отдал две результативные передачи, чем помог «Динамо» вырвать крайне сложную победу на выезде с хоккейным счетом 6:5.

Хоакин Сифуэнтес

Клуб: «Эпицентр»
Возраст: 28 лет
Гражданство: Испания
Показатели в сезоне: 30 матчей, 8 голов, 7 ассистов

ФК Эпицентр

Давайте будем откровенны: когда летом минувшего года новичок УПЛ «Эпицентр» оформил подписание испанского вингера Хоакина Сифуэнтеса вряд ли у кого-то из украинских болельщиков это событие вызвало хоть какую-то значимую эмоцию. Большинство восприняло эту весть так, что в наш чемпионат прибыл очередной легионер-ноунейм, да еще и весьма сомнительного качества. А как же иначе, ведь Сифуэнтес перешел из андоррской «Санта-Коломы», того еще «гранда» континентального футбола…

Но в целом Сифуэнтес заработал право быть названным не только лучшим игроком «Эпицентра» в сезоне, но и угодить в символическую сборную чемпионата. Он показал способность и готовность играть в каждом матче, отличился аж 15 результативными действиями и являлся чрезвычайно эффективным. Да, подавляющее большинство своих мячей Хоакин забил с 11-метровой отметки, но во-первых, это тоже нужно уметь, а во-вторых, к немалому числу пенальти привели как раз активные действия Сифуэнтеса. Да и вообще человек, который прекрасно понимал, что ему делать с мячом практически в каждом игровом моменты, выступающий за команду из нижней половины таблицы УПЛ и имеющий показатель эффективности обводок в 78% – это нечто доселе невиданное для нашей лиги. Вопрос только: останется ли Сифуэнтес и далее в «Эпицентре», или же продолжит карьеру где-то еще, так как спрос на него на рынке есть

Глейкер Мендоса

Клуб: «Кривбасс»
Возраст: 24 года
Гражданство: Венесуэла
Показатели в сезоне: 26 матчей, 11 голов, 11 ассистов

ФК Кривбасс

Венесуэльский вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса стал самым результативным футболистом сезона-2025/26 в УПЛ, отличившись 11 голами и 11 ассистами. Криворожский клуб подписал этого легионера еще в феврале 2025-го, после чего тот быстро блеснул в чемпионате, но затем изъявил желание уехать из Украины, забоявшись военных действий и ударов ракетами и дронами со стороны россии. К счастью, «Кривбассу» удалось убедить Мендосу остаться и тот раскрылся уже по-настоящему в своем первом полном сезоне в УПЛ.

Мендоса – это и взрывная скорость, и техника, и очень неплохое понимание футбола и взаимодействий с партнерами. По меркам УПЛ этот венесуэлец творил просто что-то невероятное в футболке «Кривбасса», что и побудило клуб выкупить его контракт, так как изначально Глейкер ехал в Украину в статусе арендованного. Уже зимой Мендоса мог уехать из «Кривбасса» в «Ботафого», но бразильцы так и не довели сделку до завершения, а в мае 2026-го о подписании вингера неожиданно объявил «Шахтер». «Горняки» активировали клаусулу южноамериканца, и теперь будет очень интересно посмотреть, как Арда Туран сможет интегрировать новичка в командную игру «горняков», а также обеспечить эффективное взаимодействие Мендосы с многочисленными бразильцами, для ряда из которых он отныне будет прямым конкурентом.

Матвей Пономаренко

Клуб: «Динамо»
Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Показатели в сезоне: 15 матчей, 13 голов

ФК Динамо

Матвей Пономаренко не начинал сезон-2025/26 в статусе основного форварда «Динамо». Более того, в какой-то момент молодой нападающий и вовсе выпал из планов тренерского штаба Александра Шовковского, будучи возвращенным в команду U-19. И только смена наставника и приход на эту должность Игоря Костюка позволили Пономаренко проявить себя в первой команде «бело-синих».

Пономаренко в тех играх, которые ему были предоставлены, в основном по весне, делал все, чтобы «Динамо» набирало максимум очков. Молодой форвард демонстрировал отличную эффективность в завершающих фазах атак, выступая таким себе «породистым голеадором», который четко понимает как и что нужно делать в штрафной соперника. В итоге именно Пономаренко удалось выиграть бомбардирскую гонку, обойдя в том числе и другого центрфорварда, который очень многое делал для своей команды – Филиппа Будковского. Что правда, с точки зрения итоговых достижений «Заря» оказалась еще ниже «Динамо» в турнирной таблице, поэтому выбор в пользу Пономаренко очевиден.

***

Главный тренер – Арда Туран

Лучшим тренером сезона является 39-летний турок Арда Туран из «Шахтера». Несмотря на достижения Виталия Пономарева с ЛНЗ или, скажем, прекрасную работу Сергея Нагорняка со скромным по составу «Эпицентром», именно коуч «горняков» продемонстрировал наиболее впечатляющую работу. Не стоит забывать, в каком состоянии досталась Турану команда после Марино Пушича. За короткое время турок не только блестяще адаптировался к новому для себя чемпионату и среде, но и к условиям военного времени, а также сумел значительно улучшить психологический фон внутри коллектива.

Также Туран показал, что может работать с большой группой бразильцев, что всегда непросто для любого наставника «Шахтера». Но Арда по ходу сезона умело использовал ротацию, позволяя ряду исполнителей получать необходимый отдых, а другим, кто был менее задействован в еврокубках и ключевых баталиях – наоборот, иметь практику и понимание, что они востребованы и нужны. Также с Тураном у «Шахтера» случился настоящий ренессанс в карьере тех, кого ранее уже были готовы списать – Лассины Траоре, Егора Назарины, Марлона Сантоса, а молодежь демонстрировала приятный прогресс, что подтверждают кейсы Алиссона, Кауана Элиаса, Луки Мейреллиша и Изаки.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали еще одного лидера в Чехию
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании
статьи эксклюзив Украинская Премьер-лига итоги сезона УПЛ Назар Домчак Роман Дидык Эдуард Сарапий Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Андрусв Араухо Олег Очеретько Виталий Буяльский Хоакин Сифуэнтес Глейкер Мендоса Матвей Пономаренко
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29 мая 2026, 07:22 6
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины

На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 мая 2026, 12:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 29.05.2026, 00:07
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Футбол | 29.05.2026, 13:43
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Футбол | 29.05.2026, 16:57
Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Главный тренер - это бесспорно Пономарев !
Как оказалось у Кривбасса отличная скаутская служба… за 200-300 тысяч евро находит отличных игроков👏👏
Ответить
+1
Я б вибрав Муравського і Горіна як основополягаючих центр захисників віце-чемпіона, ну і Шабанов хороший сезон з МХ провів, також можливо змінив би систему на 4-3-3 (точніше 4-1-2-2-1), і замість Очеретька поставив би Бруніньо, і знайшов би місце Рябову, який виконував великий обсяг роботи в центральній лінії ЛНЗ. Замість Араухо, віддав би перевагу Калюжному. 
Ответить
0
Олексій вас будуть звинувачувати що ви продинамівський 2 гравця Динамо)))). У Шахтаря 2))). Або прокривбасівським))))).
Я би додав Піхальонка найкращий асистент. 
Ответить
0
збірна сезону складається з усіх , хто забивав у ворота пенамо та з усіх воротарів , які робили з пенамо кліншити
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 2
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем