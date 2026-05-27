  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
27 мая 2026, 08:00 |
133
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»

Главный тренер серебряного призера Премьер-лиги дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

ЛНЗ. Виталий Пономарев

Перед стартом сезона вряд ли кто-то мог предположить, что главным конкурентом «Шахтера» в борьбе за чемпионство будет ЛНЗ. Черкащане дали, как говорится, бой гранду, однако из-за нехватки опыта на всю дистанцию их не хватило. Тем не менее, второе место стало историческим для клуба, который раньше о таких высотах мог только мечтать.

Одним из главным творцов этого результата, приняв команду перед началом сезона, стал главный тренер Виталий Пономарев, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал об этом пути.

– Виталий Юрьевич, когда вы приступали к тренерской деятельности, какие ставили себе планы?
– Работу наставником я начинал в филиале «Карпат» в Рава-Русской, а уже через год перешел в СДЮШОР «Карпаты», куда набрал футболистов 2004 года рождения. Тогда эти ребята были третьеклассниками. Чтобы вы понимали, в команде были Варфоломеев, который выступает в Англии, Герета, Слюбик, Холод, Китела, Пастух, Федор, все они сейчас играют в УПЛ. Тогда у меня была мечта, чтобы хоть один из них дорос до высокого уровня. Что касается моей работы в Премьер-лиге, то особо я над этим не задумывался.

– Но вы туда добрались, и в сезоне-2023/24 доехали с «Рухом» до шестого места. Это был потолок?
– Не думаю. Мы тогда в последнем туре проиграли «Динамо», пропустив незадолго до финального свистка решающий гол. Хотя ничья выводила нас на пятое место и давала путевку в Лигу конференций. Не хватило опыта, как игрокам, так и мне. Не стоит забывать, что «Рух» являлся самой молодой командой в Украине и одной из таковых в Европе. Никто не думал, что с юношами в составе можно конкурировать на уровне УПЛ, но мы это доказали.

– Чем вас привлекло предложение от ЛНЗ?
– За полгода до этого у «Руха» было объединение с «Карпатами», куда перешло шесть основных футболистов. Это сыграло свою роль в уходе. Игрокам и главному тренеру пришлось думать, в каком направлении двигаться дальше. Я встретился с президентом ЛНЗ и генеральным директором. Меня подкупило то, что люди хотят развивать клуб, была четкая цель и понимание, как это делать. И первый год работы показал, что мы движемся в правильном направлении. Это касается не только первой команды, но и нашей футбольной школы. Та философия, которую я предложил президенту, была поддержана.

– Ходили разговоры, что руководству «Динамо» предлагали вашу кандидатуру. Вам что-то известно по этому поводу?
– Это все было на уровне слухов, опять-таки, разговоров. Никакой конкретики в этом вопросе не было.

– Перед чемпионатом, чего хотели руководители ЛНЗ от команды?
– Была цель создавать конкурентоспособный коллектив. Чтобы было видно, что команда прогрессирует. Что касается итогового места, то быть лучше, чем в 2025 году. То есть выше 12-й позиции.

– После какого поединка вы поняли, что можете запрыгнуть высоко?
– Я не смогу дать однозначный ответ на этот вопрос, так как не раз подчеркивал, что для ЛНЗ не было ни одного простого матча, будь это «Шахтер» или «Полтава». Мы и теряли очки далеко не с лидерами чемпионата. Поэтому до самого завершения сезона, мы не понимали, какое место можем занять. Просто, когда во втором круге у нас был определенный очковый запас, чтобы бороться за еврокубковую зону, это желание только возрастало.

– Весной был период, когда ЛНЗ не мог победить в пяти играх кряду. Нервничали?
– Нет. Мы встречались с сильными оппонентами. Тот же «Металлист 1925» с серьезным бюджетом, «Карпатам» во Львове всегда сложно противостоять, я не говорю уже о «Динамо». Поэтому я не могу сказать, что мы чересчур волновались или нервничали. Было много стратегически важных поединков. Как тот же матч с «Динамо». Мы понимали, что ничья с киевлянами дает нам преимущество в дальнейшей борьбе. ЛНЗ планомерно готовился к каждому противостоянию, и мы понимали, какой результат нам нужен.

– Какую игру назовете, во время которой вы кайфовали от действий своих подопечных?
– Кайфовать можно разве что после игры, поскольку по ходу поединка это делать сложно (улыбается). Даже победа над «Шахтером» – 4:1 кажется убедительной, но это был очень непростой матч. Можно выделить эту встречу, победу над «Динамо». Для нас это очень важно в плане психологии команды. Я горд за своих подопечных, ведь по личным встречам мы оказались сильнее наших грандов.

– Вы, как участник процесса, назовите тройку лучших футболистов УПЛ прошедшего чемпионата?
– Вне конкуренции Алиссон. Сразу видно, что это талантливый футболист, с большим запасом. Также выделю Проспера Оба, в которого я верил и он своей игрой доказал, что сильный исполнитель. Не зря его купил «Шахтер». И, естественно, не могу не отметить Матвея Пономаренко. Этот молодой нападающий словно вихрь ворвался в наш чемпионат. Он стабильно отыграл то время, которое ему давали.

– Что дальше?
– Дальше будет сложнее. Нам серьезно нужно готовиться, поскольку команду ждут и еврокубки, чего раньше у ЛНЗ не было. Это новый опыт, я бы сказал вызов не только для команды, но для клуба. И раз мы туда попали, попытаемся сделать все, чтобы выглядеть в Европе достойно.

– Насколько серьезной будет трансферная кампания ЛНЗ?
– Мы работаем в этом направлении, как в Украине, так и за рубежом. У нас есть на карандаше исполнители, которых мы хотим видеть. Посмотрим, что из этого получится. Будем пытаться укомплектоваться максимально качественно.

– Вы ищете игроков во все линии или есть горячие точки?
– Нам необходимо улучшить игру в атаке, ищем более творческих футболистов.

– Когда команда после отпуска приступает к работе?
– Стартуем 21 июня непосредственно в Словении. Там будем готовиться к сезону. А так как первый официальный матч состоится в Лиге конференций 23 июля, то со сборов мы отправимся или на выездной поединок или на домашний – в польский Плоцк. А уже после этих двух игр в первых числах августа начнется новый чемпионат.

Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Динамо Киев Металлист 1925 Карпаты Львов Василий Каюк Виктор Кравченко Рух Львов Алиссон Сантана Проспер Оба Матвей Пономаренко Лига конференций статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Ага)) Але обісралися з усіма іншими!
