Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»

Перед стартом сезона вряд ли кто-то мог предположить, что главным конкурентом «Шахтера» в борьбе за чемпионство будет ЛНЗ. Черкащане дали, как говорится, бой гранду, однако из-за нехватки опыта на всю дистанцию их не хватило. Тем не менее, второе место стало историческим для клуба, который раньше о таких высотах мог только мечтать.

Одним из главным творцов этого результата, приняв команду перед началом сезона, стал главный тренер Виталий Пономарев, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал об этом пути.

– Виталий Юрьевич, когда вы приступали к тренерской деятельности, какие ставили себе планы?

– Работу наставником я начинал в филиале «Карпат» в Рава-Русской, а уже через год перешел в СДЮШОР «Карпаты», куда набрал футболистов 2004 года рождения. Тогда эти ребята были третьеклассниками. Чтобы вы понимали, в команде были Варфоломеев, который выступает в Англии, Герета, Слюбик, Холод, Китела, Пастух, Федор, все они сейчас играют в УПЛ. Тогда у меня была мечта, чтобы хоть один из них дорос до высокого уровня. Что касается моей работы в Премьер-лиге, то особо я над этим не задумывался.

– Но вы туда добрались, и в сезоне-2023/24 доехали с «Рухом» до шестого места. Это был потолок?

– Не думаю. Мы тогда в последнем туре проиграли «Динамо», пропустив незадолго до финального свистка решающий гол. Хотя ничья выводила нас на пятое место и давала путевку в Лигу конференций. Не хватило опыта, как игрокам, так и мне. Не стоит забывать, что «Рух» являлся самой молодой командой в Украине и одной из таковых в Европе. Никто не думал, что с юношами в составе можно конкурировать на уровне УПЛ, но мы это доказали.

– Чем вас привлекло предложение от ЛНЗ?

– За полгода до этого у «Руха» было объединение с «Карпатами», куда перешло шесть основных футболистов. Это сыграло свою роль в уходе. Игрокам и главному тренеру пришлось думать, в каком направлении двигаться дальше. Я встретился с президентом ЛНЗ и генеральным директором. Меня подкупило то, что люди хотят развивать клуб, была четкая цель и понимание, как это делать. И первый год работы показал, что мы движемся в правильном направлении. Это касается не только первой команды, но и нашей футбольной школы. Та философия, которую я предложил президенту, была поддержана.

ЛНЗ. Василий Каюк, Виктор Кравченко и Виталий Пономарев

– Ходили разговоры, что руководству «Динамо» предлагали вашу кандидатуру. Вам что-то известно по этому поводу?

– Это все было на уровне слухов, опять-таки, разговоров. Никакой конкретики в этом вопросе не было.

– Перед чемпионатом, чего хотели руководители ЛНЗ от команды?

– Была цель создавать конкурентоспособный коллектив. Чтобы было видно, что команда прогрессирует. Что касается итогового места, то быть лучше, чем в 2025 году. То есть выше 12-й позиции.

– После какого поединка вы поняли, что можете запрыгнуть высоко?

– Я не смогу дать однозначный ответ на этот вопрос, так как не раз подчеркивал, что для ЛНЗ не было ни одного простого матча, будь это «Шахтер» или «Полтава». Мы и теряли очки далеко не с лидерами чемпионата. Поэтому до самого завершения сезона, мы не понимали, какое место можем занять. Просто, когда во втором круге у нас был определенный очковый запас, чтобы бороться за еврокубковую зону, это желание только возрастало.

– Весной был период, когда ЛНЗ не мог победить в пяти играх кряду. Нервничали?

– Нет. Мы встречались с сильными оппонентами. Тот же «Металлист 1925» с серьезным бюджетом, «Карпатам» во Львове всегда сложно противостоять, я не говорю уже о «Динамо». Поэтому я не могу сказать, что мы чересчур волновались или нервничали. Было много стратегически важных поединков. Как тот же матч с «Динамо». Мы понимали, что ничья с киевлянами дает нам преимущество в дальнейшей борьбе. ЛНЗ планомерно готовился к каждому противостоянию, и мы понимали, какой результат нам нужен.

ЛНЗ

– Какую игру назовете, во время которой вы кайфовали от действий своих подопечных?

– Кайфовать можно разве что после игры, поскольку по ходу поединка это делать сложно (улыбается). Даже победа над «Шахтером» – 4:1 кажется убедительной, но это был очень непростой матч. Можно выделить эту встречу, победу над «Динамо». Для нас это очень важно в плане психологии команды. Я горд за своих подопечных, ведь по личным встречам мы оказались сильнее наших грандов.

– Вы, как участник процесса, назовите тройку лучших футболистов УПЛ прошедшего чемпионата?

– Вне конкуренции Алиссон. Сразу видно, что это талантливый футболист, с большим запасом. Также выделю Проспера Оба, в которого я верил и он своей игрой доказал, что сильный исполнитель. Не зря его купил «Шахтер». И, естественно, не могу не отметить Матвея Пономаренко. Этот молодой нападающий словно вихрь ворвался в наш чемпионат. Он стабильно отыграл то время, которое ему давали.

– Что дальше?

– Дальше будет сложнее. Нам серьезно нужно готовиться, поскольку команду ждут и еврокубки, чего раньше у ЛНЗ не было. Это новый опыт, я бы сказал вызов не только для команды, но для клуба. И раз мы туда попали, попытаемся сделать все, чтобы выглядеть в Европе достойно.

– Насколько серьезной будет трансферная кампания ЛНЗ?

– Мы работаем в этом направлении, как в Украине, так и за рубежом. У нас есть на карандаше исполнители, которых мы хотим видеть. Посмотрим, что из этого получится. Будем пытаться укомплектоваться максимально качественно.

– Вы ищете игроков во все линии или есть горячие точки?

– Нам необходимо улучшить игру в атаке, ищем более творческих футболистов.

– Когда команда после отпуска приступает к работе?

– Стартуем 21 июня непосредственно в Словении. Там будем готовиться к сезону. А так как первый официальный матч состоится в Лиге конференций 23 июля, то со сборов мы отправимся или на выездной поединок или на домашний – в польский Плоцк. А уже после этих двух игр в первых числах августа начнется новый чемпионат.