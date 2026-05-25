Известный эксперт назвал главную неожиданность прошлого чемпионата

Вчера, 24 мая, завершился 35-й по счету чемпионат Украины. Чтобы узнать всех участников следующего сезона, осталось выяснить, кто станет победителем в переходных матчах, которые состоятся 5 и 9 июня. От УПЛ уже известно, что в них примут участие «Кудровка» и… должен был быть «Рух», однако львовян, которые, скорее всего, снимутся с соревнований, может заменить «Александрия». А вот от Первой лиги точно пока можно сказать, что это «Агробизнес». Судьба второй путевки решится в заочном противостоянии «Черноморца» (сейчас второе место) и «Левого берега» (третье).

Сейчас же сайт Sport.ua в эксклюзивной беседе с тренером и известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком подвел итоги сезона в Премьер-лиге.

– Олег Викторович, что скажите о завершившемся чемпионате?

– Наибольшей неожиданностью для меня стал отрыв от соперников «Шахтера». Скажем так, молодой, по сути, только начинающий тренер в чужой стране очень быстро нашел общий язык с подопечными. С первого захода Арда Туран выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги конференций. Для меня это приятное удивление.

Естественно нельзя не отметить провал «Динамо» в осенней части сезона. После смены наставника игра команды стабилизировалась, но было много потеряно. Весной по игре киевляне объективно были вторыми, но наверстать отставание динамовцы не смогли.

Из отечественных тренеров я бы в первую очередь отметил Виталия Пономарева, который быстро адаптировался в ЛНЗ, собрал боеспособный коллектив и впервые в истории доехал для себя и для клуба до второго места в чемпионате. Трудности на этом пути были, но тренер справился.

– Впервые в истории до пьедестала доехало и «Полесье».

– Да, это успех, но к качеству игры команды, есть вопросы, особенно в матчах с «Шахтером» и «Динамо». В этих ответственных встречах житомиряне были неубедительными. Думаю, это понимает и Руслан Ротань. Как это ни парадоксально, но в серебряном сезоне-2024/25 состав «Александрии» был слабее, а игра выглядела более целостной при этом тренерском штабе. Сейчас чувствовалась какая-то нервозность в действиях коллектива.

– Вы большего ждали от «Металлиста 1925»?

– Да. Команда немного разочаровала. Очень много потерь было на ровном месте. Я думал, что харьковчане наберут больше очков и будут бороться за медали.

Я с нетерпением жду начала следующего сезона, в котором, надеюсь, борьбу за высокие места поведут тот же «Металлист 1925», «Полесье», «Динамо», ЛНЗ и, естественно, «Шахтер».

– Впереди нас ждут стыковые матчи, победители которых получат путевки в УПЛ. Что скажите по этому поводу?

– Пока сложно предположить, как завершится последний тур в Первой лиге. Дело в том, что «Черноморцу» предстоит сыграть с «Металлистом», который борется за то, чтобы не вылететь. Там серьезная интрига.

– Кто, на ваш взгляд, займет второе место, а кто сыграет в стыковых поединках?

– Очень не хотелось бы, чтобы повторился прошлый сезон, когда в элиту вошли команды («Кудровка» и «Полтава»), которые, в принципе, не планировали повышаться в классе. В Премьер-лиге должны выступать те клубы, которые имеют прочное финансовое состояние. Я думаю, что у «Левого берега», если не напрямую, то через матчи плей-офф есть все шансы вернуться в элиту.

– Следующий чемпионат вы ожидаете с оптимизмом?

– Да. Будем надеяться, что война вскоре закончится и наш футбол начнет развиваться с еще большей силой. Появились молодые тренеры, амбициозные хозяева. В общем, в Украине намечается неплохая футбольная движуха (смеется), а качества обязательно придет.

Итоговая турнирная таблица УПЛ-2025/26