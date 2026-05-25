Известный эксперт назвал главную неожиданность прошлого чемпионата
Олег Федорчук с оптимизмом ждет начала следующего сезона
Вчера, 24 мая, завершился 35-й по счету чемпионат Украины. Чтобы узнать всех участников следующего сезона, осталось выяснить, кто станет победителем в переходных матчах, которые состоятся 5 и 9 июня. От УПЛ уже известно, что в них примут участие «Кудровка» и… должен был быть «Рух», однако львовян, которые, скорее всего, снимутся с соревнований, может заменить «Александрия». А вот от Первой лиги точно пока можно сказать, что это «Агробизнес». Судьба второй путевки решится в заочном противостоянии «Черноморца» (сейчас второе место) и «Левого берега» (третье).
Сейчас же сайт Sport.ua в эксклюзивной беседе с тренером и известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком подвел итоги сезона в Премьер-лиге.
– Олег Викторович, что скажите о завершившемся чемпионате?
– Наибольшей неожиданностью для меня стал отрыв от соперников «Шахтера». Скажем так, молодой, по сути, только начинающий тренер в чужой стране очень быстро нашел общий язык с подопечными. С первого захода Арда Туран выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги конференций. Для меня это приятное удивление.
Естественно нельзя не отметить провал «Динамо» в осенней части сезона. После смены наставника игра команды стабилизировалась, но было много потеряно. Весной по игре киевляне объективно были вторыми, но наверстать отставание динамовцы не смогли.
Из отечественных тренеров я бы в первую очередь отметил Виталия Пономарева, который быстро адаптировался в ЛНЗ, собрал боеспособный коллектив и впервые в истории доехал для себя и для клуба до второго места в чемпионате. Трудности на этом пути были, но тренер справился.
– Впервые в истории до пьедестала доехало и «Полесье».
– Да, это успех, но к качеству игры команды, есть вопросы, особенно в матчах с «Шахтером» и «Динамо». В этих ответственных встречах житомиряне были неубедительными. Думаю, это понимает и Руслан Ротань. Как это ни парадоксально, но в серебряном сезоне-2024/25 состав «Александрии» был слабее, а игра выглядела более целостной при этом тренерском штабе. Сейчас чувствовалась какая-то нервозность в действиях коллектива.
– Вы большего ждали от «Металлиста 1925»?
– Да. Команда немного разочаровала. Очень много потерь было на ровном месте. Я думал, что харьковчане наберут больше очков и будут бороться за медали.
Я с нетерпением жду начала следующего сезона, в котором, надеюсь, борьбу за высокие места поведут тот же «Металлист 1925», «Полесье», «Динамо», ЛНЗ и, естественно, «Шахтер».
– Впереди нас ждут стыковые матчи, победители которых получат путевки в УПЛ. Что скажите по этому поводу?
– Пока сложно предположить, как завершится последний тур в Первой лиге. Дело в том, что «Черноморцу» предстоит сыграть с «Металлистом», который борется за то, чтобы не вылететь. Там серьезная интрига.
– Кто, на ваш взгляд, займет второе место, а кто сыграет в стыковых поединках?
– Очень не хотелось бы, чтобы повторился прошлый сезон, когда в элиту вошли команды («Кудровка» и «Полтава»), которые, в принципе, не планировали повышаться в классе. В Премьер-лиге должны выступать те клубы, которые имеют прочное финансовое состояние. Я думаю, что у «Левого берега», если не напрямую, то через матчи плей-офф есть все шансы вернуться в элиту.
– Следующий чемпионат вы ожидаете с оптимизмом?
– Да. Будем надеяться, что война вскоре закончится и наш футбол начнет развиваться с еще большей силой. Появились молодые тренеры, амбициозные хозяева. В общем, в Украине намечается неплохая футбольная движуха (смеется), а качества обязательно придет.
Итоговая турнирная таблица УПЛ-2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|30
|22
|6
|2
|71 - 21
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|30
|18
|6
|6
|39 - 17
|24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|60
|3
|Полесье
|30
|18
|5
|7
|51 - 21
|24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье
|59
|4
|Динамо Киев
|30
|17
|6
|7
|66 - 36
|24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|57
|5
|Металлист 1925
|30
|13
|12
|5
|36 - 19
|24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье
|51
|6
|Колос Ковалевка
|30
|13
|10
|7
|30 - 25
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|49
|7
|Кривбасс
|30
|13
|9
|8
|53 - 46
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|48
|8
|Заря
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|46
|9
|Карпаты Львов
|30
|10
|11
|9
|40 - 31
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|41
|10
|Эпицентр
|30
|8
|8
|14
|36 - 45
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|32
|11
|Верес
|30
|7
|10
|13
|26 - 40
|24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|31
|12
|Оболонь
|30
|7
|10
|13
|28 - 49
|24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка
|31
|13
|Кудровка
|30
|7
|7
|16
|32 - 48
|24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка
|28
|14
|Рух Львов
|30
|6
|3
|21
|20 - 51
|24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|21
|15
|Александрия
|30
|3
|8
|19
|24 - 58
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|17
|16
|Полтава
|30
|2
|7
|21
|23 - 74
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|13
