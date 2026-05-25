  4. Известный эксперт назвал главную неожиданность прошлого чемпионата
25 мая 2026, 10:39 | Обновлено 25 мая 2026, 11:10
Известный эксперт назвал главную неожиданность прошлого чемпионата

Олег Федорчук с оптимизмом ждет начала следующего сезона

Вчера, 24 мая, завершился 35-й по счету чемпионат Украины. Чтобы узнать всех участников следующего сезона, осталось выяснить, кто станет победителем в переходных матчах, которые состоятся 5 и 9 июня. От УПЛ уже известно, что в них примут участие «Кудровка» и… должен был быть «Рух», однако львовян, которые, скорее всего, снимутся с соревнований, может заменить «Александрия». А вот от Первой лиги точно пока можно сказать, что это «Агробизнес». Судьба второй путевки решится в заочном противостоянии «Черноморца» (сейчас второе место) и «Левого берега» (третье).

Сейчас же сайт Sport.ua в эксклюзивной беседе с тренером и известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком подвел итоги сезона в Премьер-лиге.

– Олег Викторович, что скажите о завершившемся чемпионате?
– Наибольшей неожиданностью для меня стал отрыв от соперников «Шахтера». Скажем так, молодой, по сути, только начинающий тренер в чужой стране очень быстро нашел общий язык с подопечными. С первого захода Арда Туран выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги конференций. Для меня это приятное удивление.

Естественно нельзя не отметить провал «Динамо» в осенней части сезона. После смены наставника игра команды стабилизировалась, но было много потеряно. Весной по игре киевляне объективно были вторыми, но наверстать отставание динамовцы не смогли.

Из отечественных тренеров я бы в первую очередь отметил Виталия Пономарева, который быстро адаптировался в ЛНЗ, собрал боеспособный коллектив и впервые в истории доехал для себя и для клуба до второго места в чемпионате. Трудности на этом пути были, но тренер справился.

– Впервые в истории до пьедестала доехало и «Полесье».
– Да, это успех, но к качеству игры команды, есть вопросы, особенно в матчах с «Шахтером» и «Динамо». В этих ответственных встречах житомиряне были неубедительными. Думаю, это понимает и Руслан Ротань. Как это ни парадоксально, но в серебряном сезоне-2024/25 состав «Александрии» был слабее, а игра выглядела более целостной при этом тренерском штабе. Сейчас чувствовалась какая-то нервозность в действиях коллектива.

– Вы большего ждали от «Металлиста 1925»?
– Да. Команда немного разочаровала. Очень много потерь было на ровном месте. Я думал, что харьковчане наберут больше очков и будут бороться за медали.

Я с нетерпением жду начала следующего сезона, в котором, надеюсь, борьбу за высокие места поведут тот же «Металлист 1925», «Полесье», «Динамо», ЛНЗ и, естественно, «Шахтер».

– Впереди нас ждут стыковые матчи, победители которых получат путевки в УПЛ. Что скажите по этому поводу?
– Пока сложно предположить, как завершится последний тур в Первой лиге. Дело в том, что «Черноморцу» предстоит сыграть с «Металлистом», который борется за то, чтобы не вылететь. Там серьезная интрига.

– Кто, на ваш взгляд, займет второе место, а кто сыграет в стыковых поединках?
– Очень не хотелось бы, чтобы повторился прошлый сезон, когда в элиту вошли команды («Кудровка» и «Полтава»), которые, в принципе, не планировали повышаться в классе. В Премьер-лиге должны выступать те клубы, которые имеют прочное финансовое состояние. Я думаю, что у «Левого берега», если не напрямую, то через матчи плей-офф есть все шансы вернуться в элиту.

– Следующий чемпионат вы ожидаете с оптимизмом?
– Да. Будем надеяться, что война вскоре закончится и наш футбол начнет развиваться с еще большей силой. Появились молодые тренеры, амбициозные хозяева. В общем, в Украине намечается неплохая футбольная движуха (смеется), а качества обязательно придет.

Итоговая турнирная таблица УПЛ-2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 30 18 6 6 39 - 17 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 60
3 Полесье 30 18 5 7 51 - 21 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 59
4 Динамо Киев 30 17 6 7 66 - 36 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 57
5 Металлист 1925 30 13 12 5 36 - 19 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 51
6 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
7 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 30 7 10 13 26 - 40 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 31
12 Оболонь 30 7 10 13 28 - 49 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 31
13 Кудровка 30 7 7 16 32 - 48 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 28
14 Рух Львов 30 6 3 21 20 - 51 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Сергей Демьянчук
