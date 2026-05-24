Александр БАБИЧ: «Шахтер открывает бразильцев, а Динамо – украинцев»

Сегодня, 24 мая в украинской Премьер-лиге состоится четыре последних поединка, в которых определится обладатель серебряных и бронзовых медалей, а также вторая команда в зоне переходных матчей. О раскладе этого соперничества сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с известным отечественным наставником Александром Бабичем.

– Александр Александрович, главный фаворит на второе место – ЛНЗ. Потом идет «Полесье». Тем не менее, сейчас и «Динамо» имеет шанс вклиниться в эту борьбу.

– Совершенно верно. Однако киевлянам я отдаю один процент. Не верю, что все факторы совпадут.

– Почему так мало? В 29-м туре все думали, что ЛНЗ и «Полесье» победят, но они своими осечками только помогли динамовцам…

– Я не думаю, точнее, уверен, что «Полесье» на своем поле потеряет очки в матче с «Рухом». А ЛНЗ упустит свое в поединке с «Оболонью». Тем более, учитывая, что конкурент «пивоваров» «Кудровка» сыграет с «Динамо».

– «Полесье» будет стимулировать «Оболонь»?

– В этом я практически не сомневаюсь. Однако я почему-то уверен, что ЛНЗ, опять-таки, своего не упустит.

– «Кудровка» может приподнести сюрприз в поединке с «Динамо»?

– Считаю, что максимум, на что будет способна черниговская команда, так это на ничью. Однако я полагаю, что «Динамо» после победы в Кубке Украины будет действовать на максимуме, поэтому шансов у новичка УПЛ окажется немного.

– То есть, «Кудровка» составит компанию «Руху» в переходных матчах?

– Да. Более того, на мой взгляд, турнирная таблица не претерпит изменений после сегодняшнего игрового в борьбе тех команд, о которых мы говорим.

– Вы сказали, что ЛНЗ своего не упустит. Но «Оболонь» не может быть уверена в победе или ничьей «Динамо», что «пивоварам» необходимо.

– Все дело в том, что по уровню футболистов и по уровню амбиций клубов ЛНЗ выше, чем «Оболонь». Тем более, что и мотивация у черкасской команды должна быть лучше. Конечно, я могу ошибаться, но все говорит о том, что команда Виталия Пономарева больше других близка ко второму месту.

– Для «Полесья» будет удачей третье место?

– Если быть объективным, то, безусловно. «Полесье» идет поступательно. В 24-м году команда была пятой, в 25-м – четвертой. Сейчас, как минимум – третьей. Поэтому прогресс налицо. Любые медали для команды – это шаг вперед.

– «Динамо» победой в Кубке хоть как-то скрасило для себя сезон?

– Для «Динамо», как и для «Шахтера», не выигрыш чемпионата – негативный результат. Однако, понимая, что на чемпионство киевлянам рассчитывать на приходилось, победа в Кубке является хоть каким-то противовесом. Тем более, что главный тренер начал доверять молодежи, а это может стать большим подспорьем для команды на будущее.

Мы видим, как раскрылись некоторые молодые футболисты, а это хороший пример для юношей, которые только ищут дорогу к первому составу. Если «Шахтер» открывает бразильцев, то «Динамо» – своих воспитанников.

– В числе открытий, кого вы имели ввиду?

– В первую очередь – это Матвей Пономаренко, а также, на мой взгляд, Богдан Редушко и Максим Коробов.

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 по ходу 30-го тура