Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр БАБИЧ: «Шахтер открывает бразильцев, а Динамо – украинцев»
24 мая 2026, 09:30
Александр БАБИЧ: «Шахтер открывает бразильцев, а Динамо – украинцев»

Известный отечественный наставник дал прогноз на концовку сезона в Премьер-лиге

УПЛ. Матвей Пономаренко и Богдан Редушко

Сегодня, 24 мая в украинской Премьер-лиге состоится четыре последних поединка, в которых определится обладатель серебряных и бронзовых медалей, а также вторая команда в зоне переходных матчей. О раскладе этого соперничества сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с известным отечественным наставником Александром Бабичем.

– Александр Александрович, главный фаворит на второе место – ЛНЗ. Потом идет «Полесье». Тем не менее, сейчас и «Динамо» имеет шанс вклиниться в эту борьбу.
– Совершенно верно. Однако киевлянам я отдаю один процент. Не верю, что все факторы совпадут.

– Почему так мало? В 29-м туре все думали, что ЛНЗ и «Полесье» победят, но они своими осечками только помогли динамовцам…
– Я не думаю, точнее, уверен, что «Полесье» на своем поле потеряет очки в матче с «Рухом». А ЛНЗ упустит свое в поединке с «Оболонью». Тем более, учитывая, что конкурент «пивоваров» «Кудровка» сыграет с «Динамо».

– «Полесье» будет стимулировать «Оболонь»?
– В этом я практически не сомневаюсь. Однако я почему-то уверен, что ЛНЗ, опять-таки, своего не упустит.

– «Кудровка» может приподнести сюрприз в поединке с «Динамо»?
– Считаю, что максимум, на что будет способна черниговская команда, так это на ничью. Однако я полагаю, что «Динамо» после победы в Кубке Украины будет действовать на максимуме, поэтому шансов у новичка УПЛ окажется немного.

– То есть, «Кудровка» составит компанию «Руху» в переходных матчах?
– Да. Более того, на мой взгляд, турнирная таблица не претерпит изменений после сегодняшнего игрового в борьбе тех команд, о которых мы говорим.

– Вы сказали, что ЛНЗ своего не упустит. Но «Оболонь» не может быть уверена в победе или ничьей «Динамо», что «пивоварам» необходимо.
– Все дело в том, что по уровню футболистов и по уровню амбиций клубов ЛНЗ выше, чем «Оболонь». Тем более, что и мотивация у черкасской команды должна быть лучше. Конечно, я могу ошибаться, но все говорит о том, что команда Виталия Пономарева больше других близка ко второму месту.

– Для «Полесья» будет удачей третье место?
– Если быть объективным, то, безусловно. «Полесье» идет поступательно. В 24-м году команда была пятой, в 25-м – четвертой. Сейчас, как минимум – третьей. Поэтому прогресс налицо. Любые медали для команды – это шаг вперед.

– «Динамо» победой в Кубке хоть как-то скрасило для себя сезон?
– Для «Динамо», как и для «Шахтера», не выигрыш чемпионата – негативный результат. Однако, понимая, что на чемпионство киевлянам рассчитывать на приходилось, победа в Кубке является хоть каким-то противовесом. Тем более, что главный тренер начал доверять молодежи, а это может стать большим подспорьем для команды на будущее.

Мы видим, как раскрылись некоторые молодые футболисты, а это хороший пример для юношей, которые только ищут дорогу к первому составу. Если «Шахтер» открывает бразильцев, то «Динамо» – своих воспитанников.

– В числе открытий, кого вы имели ввиду?
– В первую очередь – это Матвей Пономаренко, а также, на мой взгляд, Богдан Редушко и Максим Коробов.

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 по ходу 30-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
6 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
7 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
12 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Полная таблица

Самый известный - Алуизио Шавьер Силва Жуниор Мораес. Благодаря указу Порошенко.
І де ті українці, що відкриває бзДи'намо? Хоч один, десь грає? Через рік-два, всі в глибокій жопі!
