Александр БАБИЧ: «Шахтер открывает бразильцев, а Динамо – украинцев»
Известный отечественный наставник дал прогноз на концовку сезона в Премьер-лиге
Сегодня, 24 мая в украинской Премьер-лиге состоится четыре последних поединка, в которых определится обладатель серебряных и бронзовых медалей, а также вторая команда в зоне переходных матчей. О раскладе этого соперничества сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с известным отечественным наставником Александром Бабичем.
– Александр Александрович, главный фаворит на второе место – ЛНЗ. Потом идет «Полесье». Тем не менее, сейчас и «Динамо» имеет шанс вклиниться в эту борьбу.
– Совершенно верно. Однако киевлянам я отдаю один процент. Не верю, что все факторы совпадут.
– Почему так мало? В 29-м туре все думали, что ЛНЗ и «Полесье» победят, но они своими осечками только помогли динамовцам…
– Я не думаю, точнее, уверен, что «Полесье» на своем поле потеряет очки в матче с «Рухом». А ЛНЗ упустит свое в поединке с «Оболонью». Тем более, учитывая, что конкурент «пивоваров» «Кудровка» сыграет с «Динамо».
– «Полесье» будет стимулировать «Оболонь»?
– В этом я практически не сомневаюсь. Однако я почему-то уверен, что ЛНЗ, опять-таки, своего не упустит.
– «Кудровка» может приподнести сюрприз в поединке с «Динамо»?
– Считаю, что максимум, на что будет способна черниговская команда, так это на ничью. Однако я полагаю, что «Динамо» после победы в Кубке Украины будет действовать на максимуме, поэтому шансов у новичка УПЛ окажется немного.
– То есть, «Кудровка» составит компанию «Руху» в переходных матчах?
– Да. Более того, на мой взгляд, турнирная таблица не претерпит изменений после сегодняшнего игрового в борьбе тех команд, о которых мы говорим.
– Вы сказали, что ЛНЗ своего не упустит. Но «Оболонь» не может быть уверена в победе или ничьей «Динамо», что «пивоварам» необходимо.
– Все дело в том, что по уровню футболистов и по уровню амбиций клубов ЛНЗ выше, чем «Оболонь». Тем более, что и мотивация у черкасской команды должна быть лучше. Конечно, я могу ошибаться, но все говорит о том, что команда Виталия Пономарева больше других близка ко второму месту.
– Для «Полесья» будет удачей третье место?
– Если быть объективным, то, безусловно. «Полесье» идет поступательно. В 24-м году команда была пятой, в 25-м – четвертой. Сейчас, как минимум – третьей. Поэтому прогресс налицо. Любые медали для команды – это шаг вперед.
– «Динамо» победой в Кубке хоть как-то скрасило для себя сезон?
– Для «Динамо», как и для «Шахтера», не выигрыш чемпионата – негативный результат. Однако, понимая, что на чемпионство киевлянам рассчитывать на приходилось, победа в Кубке является хоть каким-то противовесом. Тем более, что главный тренер начал доверять молодежи, а это может стать большим подспорьем для команды на будущее.
Мы видим, как раскрылись некоторые молодые футболисты, а это хороший пример для юношей, которые только ищут дорогу к первому составу. Если «Шахтер» открывает бразильцев, то «Динамо» – своих воспитанников.
– В числе открытий, кого вы имели ввиду?
– В первую очередь – это Матвей Пономаренко, а также, на мой взгляд, Богдан Редушко и Максим Коробов.
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 по ходу 30-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|30
|22
|6
|2
|71 - 21
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38 - 17
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49 - 21
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|56
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Колос Ковалевка
|30
|13
|10
|7
|30 - 25
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|49
|6
|Кривбасс
|30
|13
|9
|8
|53 - 46
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|48
|7
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|8
|Заря
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|46
|9
|Карпаты Львов
|30
|10
|11
|9
|40 - 31
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|41
|10
|Эпицентр
|30
|8
|8
|14
|36 - 45
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|32
|11
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26 - 39
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес
|31
|12
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28 - 48
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30 - 45
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20 - 49
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|21
|15
|Александрия
|30
|3
|8
|19
|24 - 58
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|17
|16
|Полтава
|30
|2
|7
|21
|23 - 74
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|13
