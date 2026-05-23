Мирон Маркевич дал прогноз на матч Динамо – Кудровка и вспомнил Ярмоленко

Завтра, 24 мая завершится 35-й по счету чемпионат Украины по футболу, который уже стал одним из самых интересных по своей интриге, о чем не раз высказывались специалисты и журналисты. Напоследок, нас ждет развязка в борьбе за второе и третье место, а также открыт вопрос по Андрею Ярмоленко, которому, чтобы побить рекорд Максима Шацких по количеству голов в чемпионатах Украины за историю, необходимо в матче с «Кудровкой» забить два мяча. Или 36-летний лидер «Динамо» продолжит свою карьеру ради этого события, если это не получится сделать сейчас? Все эти вопросы сайт Sport.ua поднял в эксклюзивной беседе с одним из самых авторитетных тренеров нашей страны.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы.

– Мирон Богданович, так сложилась турнирная ситуация, что «Динамо» может запрыгнуть на второе место. Вы в это верите?

– Думаю, нет. Это борьба была проиграна раньше. К примеру, в матче с ЛНЗ. Кубок выиграли, что хоть как-то скрасило неудачный сезон.

– Тогда, кому вы отдаете преимущество в борьбе за серебряные медали?

– ЛНЗ. Если проиграть две игры подряд командам из нижней части турнирной таблицы, то можно смазать себе весь сезон. Наверное, футболисты черкасской команды думали, что «Кудровку» возьмут голыми руками. Поэтому они будут прекрасно понимать, что для них значит решающий матч против «Оболони».

– Кстати, а «Кудровка» в состоянии насолить «Динамо»?

– В теории, да. Они уверенно провели свою последнюю игру с тем же ЛНЗ. Уверен, что легко киевлянам не будет.

– Тогда, каким будет ваш прогноз на этот поединок?

– «Динамо» выиграет в один мяч. Счет? 2:1.

– Если брать во внимание евросезон, чемпионат и Кубок, насколько бы вы оценили сезона для «бело-синих» по пятибалльной системе?

– Наверное, на тройку, да и то, с натяжкой (улыбается). Эта тройка за выигрыш Кубка Украины, а так команда полностью провалила сезон. Начав с Лиги чемпионов, динамовцы в третьем по силе европейском турнире Лиге конференций на групповом этапе заняли лишь 27-е место. А в чемпионате, команда близка к четвертой позиции. Для «Динамо» второе считается неудачей, а четвертое – провал, по другому и не назовешь.

– Но есть один вопрос, и он остается открытым до окончания матча с «Кудровкой». Сможет ли Андрей Ярмоленко переписать историю по количеству забитых мячей за историю чемпионатов Украины?

– В принципе, это реально. Посмотрим. Если вдруг не получится, то можно перенести и на следующий сезон (улыбается), если Андрей продолжит карьеру.

– Вызов в сборную может говорить о том, что Ярмоленко не будет вешать бутсы на гвоздь?

– Думаю, да. Почему нет? Сейчас с ним и без него «Динамо» – две разные команды. Он может выходить на один тайм и решать судьбу поединка. Мастерство есть мастерство. Чего большинству футболистов команды явно не хватает. По крайней мере, я не буду удивлен, если Ярмоленко продолжит играть. Учитывая нынешний уровень чемпионата, Андрей еще спокойно может отбегать как минимум сезон (улыбается).

– Чтобы стать сильнее, какие позиции нужно усиливать «Динамо»?

– Все. Но если быть более конкретным, то это оборона. Нужны играющие люди, а не брать лишь бы кого. Как, к примеру, Тиаре. За что его приглашали в «Динамо», я до сих пор так и не понял.

Если для этого у руководства финансовые возможности, мне неизвестно. Но, повторюсь, без усиления не обойтись, если клуб хочет возвращать себе лидирующие позиции, во всяком случае, в Украине. «Динамо» есть «Динамо». Оно должно быть чемпионом. Второе, как я уже говорил, это неудача. А ведь команду еще ждут матчи в Лиге Европы. К этому нужно готовиться. Каким бы ни был уровень нашего чемпионата, но проигрывать представителям Кипра или Израиля, никуда не годится.

– Йожеф Сабо сказал, что с большим переживанием ждет матчи «Динамо» в Лиге Европы?

– С этой командой там делать нечего. Это однозначно. Нужно приглашать как минимум пять-шесть квалифицированных футболистов, чтобы выглядеть достойно. А всем известно, что в Лиге Европы, особенно в групповом раунде соперники очень и очень серьезные.