  4. «Хотеть – не значит мочь». Сабо – о прошедшем сезоне для Динамо
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 17:10 | Обновлено 22 мая 2026, 17:15
237
0

Авторитетный специалист считает, что у его родной команды сейчас слабый состав

После победы в Кубке Украины, в котором «Динамо» обыграло «Чернигов» – 3:1, киевлянам в нынешнем сезоне осталось провести один матч в чемпионате против «Кудровки». При наилучших раскладах (здесь не все зависит от «бело-синих») подопечные Игоря Костюка могут занять второе место. Но с большой долей вероятности можно говорить, что чемпион УПЛ-2024/25 окажется на четвертой итоговой позиции.

Почему завершающийся футбольный год был не столь успешным для гранда, рассказал известный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– Все дело в том, что у «Динамо» слабый состав, – сказал Йожеф Йожефович в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Нет квалифицированных исполнителей. Соответственно, не хватает и опыта. Хотеть не значить мочь. Можно взять любую игру, там столько брака в передачах, в обработке мяча. А это азы футбола. Я вот и сейчас очень сильно переживаю, что будет, когда «Динамо» начнет выступление в Лиге Европы. Ничего хорошего нас там не ждет. В этом турнире будут команды солидного уровня, чем мы не можем похвастать.

