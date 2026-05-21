  Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
21 мая 2026, 10:17
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо

Авторитетный в прошлом нападающий считает, что «Чернигов» изначально не имел шансов на успех

Вчера, 20 мая «Динамо» в 14-й раз в истории завоевало Кубок Украины. В решающем поединке «бело-синие» переиграли перволиговый «Чернигов» – 3:1. Итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Финал завершился так, как и должен был завершиться, – сказал Саленко. – Даже, когда «Чернигов» сравнял счет, думаю, никто не сомневался, что «Динамо» в этом поединке победит. Уж очень сильно была видна разница в классе между соперниками. Но я остался недоволен действиями киевлян. Такого оппонента нужно сразу сносить, а потом спокойно играть. А так фаворит пропустил и многие начали смеяться. Это не солидно для такого клуба допускать ошибки в матче, где соперник на голову ниже классом.

– Вы намекаете на то, что после забитого мяча динамовцы немного расслабились?
– Не без этого. По крайней мере, было видно, что команда сбавила обороты.

– О чем вы подумали, когда счет стал – 1:1?
– Точно не об интриге, а о том, когда «Динамо» соберется (улыбается).

– В дебюте второго тайма, когда Буяльский забил второй мяч, все стало на свои места?
– В принципе, да. Потом, как оказалось, у «Чернигова» просто не было сил бежать вперед. А «Динамо» начало действовать более спокойно, игра была под полным контролем.

– Вы часто говорите, что нужно делать ставку на молодежь, но в финале забивали исключительно ветераны?
– Правильно, они выходят, когда нужно, показывают свой класс. Тем не менее, строить-то команду нужно из молодых футболистов. Пусть учатся и набираются опыта, пока есть такие исполнители, как Буяльский и Ярмоленко (улыбается).

– Какой вы сделаете главный вывод после этого финала?
– Главный вывод и он же единственный, что «Динамо» пробилось в еврокубки.

– А там киевляне смогут выступить лучше, чем, к примеру, в прошлом евросезоне?
– Пока мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку неизвестно, кто уйдет из «Динамо», и в каком составе команда подойдет к новому сезону.

Олег Саленко Кубок Украины по футболу Динамо Киев Чернигов Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Очередной антидинамовский заголовок спорт уа. Больше положительных моментов в игре киевлян не было?! От слова совсем?!
Чернігів це команда рівня мкг чи шлюхтаря...чи навіть вище,тому що на відміну від тих невдах, все ж до фіналу дійшли.
Показать Скрыть 1 ответ
Положительный момент - что не Чернигов в ЛЕ
