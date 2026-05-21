«Это было шоу, а не футбол». Известный эксперт – о финале Кубка Украины

Вчера, 20 мая состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором встречались «Динамо» и «Чернигов». Победу, как и предполагалось, одержал фаворит – 3:1. Своими мыслями по этому поводу поделился тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Разница между командами была очень большая, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Счет не отображает в полной мере то преимущество, которым владело «Динамо». Для «Чернигова» все могло быть намного хуже. Но у них был вратарь, который многое тащил, и у которого было неимоверное везение.

Ни в коем случае не хочу обидеть команды, участвующие в финале, но это было больше шоу, чем игра, разбирать, по сути, нечего. Уж слишком большая разница в классе, в скорости, в индивидуальном мастерстве футболистов обеих команд.

Безусловно, «Чернигов» можно только поздравить с этим достижением и игрой, насколько они ее смогли показать в финале. В то же время «Динамо стоит также поздравить, только с 14-м по счету завоеванным Кубком Украины.