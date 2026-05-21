  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 07:27 | Обновлено 21 мая 2026, 07:29
Легендарный тренер поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Киевское «Динамо» в напряженном финальном матче Кубка Украины обыграло ФК «Чернигов» (3:1). Подопечные Игоря Костюка завоевали Кубок Украины и вышли в квалификацию Лиги Европы.

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился эмоциями после матча, похвалив ФК «Чернигов» и назвав главную проблему нынешнего «Динамо».

– «Динамо» прогнозируемо выиграло Кубок Украины, но точно нельзя сказать, что эта победа была легкой для «бело-синих». Как вам этот матч?

– Вы правильно говорите. Действительно, прогнозируемая победа. У «Динамо» было очень много моментов – уже в первом тайме можно было закрыть эту игру, но... Открыли счет, но сразу пропустили... Даже не знаю, что сказать об этой игре. Все было ясно еще до матча.

Хочется поздравить ФК Чернигов – они дали бой и пытались сопротивляться киевскому Динамо, но класс игроков «бело-синих» значительно выше. Здесь все прогнозируемо, не могу сказать ничего особенного.

– Вы сами отмечаете, что в атаке «Динамо» создало очень много моментов, но ахиллесовой пятой киевлян по-прежнему остается их игра в обороне. Слишком много возможностей в атаке позволили создать Чернигову...

– Да, я согласен с вами. Да, это уже всем ясно – это не защита такого клуба, как «Динамо». Могу выделить только Тараса Михавка, если говорить об обороне киевлян. Это проблема №1 для «Динамо», особенно если мы говорим о еврокубках. С такой обороной и в УПЛ ничего не сделаешь.

– Кого бы вы могли отметить в составе ФК «Чернигов»? Что вообще можете сказать об их кампании в Кубке Украины?

– Мне трудно выделить кого-то одного, но ребята – молодцы. Они старались и смогли дойти аж до финала Кубка Украины – это воспоминание останется на всю жизнь. Финал – это финал. Романченко на всю жизнь запомнит этот гол в финале Кубка Украины. Они – молодцы. Динамо я желаю двигаться только вперед, но ясно, что нужно укреплять команду.

– Кого вы назовете лучшим игроком «Динамо» в этом матче?

– Михавко, наверное.

– Результат в этом матче обеспечили ветераны «Динамо»: дубль Буяльского, гол Ярмоленко. Можно ли сказать, что ветераны «Динамо» по-прежнему остаются лидерами «бело-синих»?

– Это действительно так. Я думаю, что они еще год точно поиграют, мне так кажется – это всем пойдет только на пользу, – сказал Маркевич.

Олег Вахоцкий
Він ще й рахунок спрогнозував 3.1
Головна проблема Мирона, що не беруть нікуди, ось і доводиться підробляти на рудих сайтах..
ЕксперД хренов...Йди вже хоч когось потренуй 
