Назван клуб, который активировал клаусулу Домчака в Карпатах

19-летний голкипер «Карпат» Назар Домчак в летнее трансферное окно покинет не только львовский клуб, но и украинскую Премьер-лигу.

По информации источника, со следующего сезона Домчак будет выступать в чемпионате Чехии.

Тамошний чемпион пражская «Славия» активировала клаусулу в 5 миллионов евро, прописанную в контракте Домчака с «Карпатами», и вскоре вратарь присоединится к чехам.

Назар Домчак начал выступать за первую команду «Карпат» в начале текущего сезона и провел 29 матчей, в которых пропустил 28 мячей, а также сыграл в 15 играх на ноль.