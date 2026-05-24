Назван клуб, который активировал клаусулу Домчака в Карпатах
Молодой голкипер переберется в чешскую «Славию»
19-летний голкипер «Карпат» Назар Домчак в летнее трансферное окно покинет не только львовский клуб, но и украинскую Премьер-лигу.
По информации источника, со следующего сезона Домчак будет выступать в чемпионате Чехии.
Тамошний чемпион пражская «Славия» активировала клаусулу в 5 миллионов евро, прописанную в контракте Домчака с «Карпатами», и вскоре вратарь присоединится к чехам.
Назар Домчак начал выступать за первую команду «Карпат» в начале текущего сезона и провел 29 матчей, в которых пропустил 28 мячей, а также сыграл в 15 играх на ноль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
