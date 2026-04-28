  4. Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
28 апреля 2026, 12:01
987
1

Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер

Донецкий клуб заинтересован в услугах Эдуарда Сарапия, который забил пять мячей в сезоне

28 апреля 2026, 12:01 |
987
1 Comments
Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич не намерен рассматривать предложения о трансфере защитника сборной Украины Эдуарда Сарапия.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», который планирует усилить линию обороны. Однако, «горнякам» будет практически невозможно договориться с «волками» о переходе Сарапия.

Позиция Буткевича не изменилась с того времени, когда он отказался отпускать защитника в киевское «Динамо». «Деньги у меня есть, а Сарапий такой один», – говорил тогда президент «Полесья».

Сам защитник также не горит желанием менять клубную прописку, так как полностью доволен своим положением в команде и игрой под руководством главного тренера Руслана Ротаня.

В нынешнем сезоне Сарапий провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов. Трансферная стоимость защитника составляет 1,5 млн евро, а его контракт истекает в июне 2030 года.

Полесье Житомир Геннадий Буткевич Эдуард Сарапий Шахтер Донецк Динамо Киев ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 1
правильна позиція
дякую буткевичу що не підсилює нашого головного конкурента
