Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера

Украинский полузащитник Олег Очеретько отлично проявляет себя в составе донецкого «Шахтера» после возвращения из расположения львовских «Карпат», за которые Олег играл на правах аренды.

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер «горняков» Арда Туран поражен уровнем игры 22-летнего полузащитника. Турецкому специалисту очень нравится работоспособность Олега и отношение к тренировочному процессу. Адра считает, что Очеретько станет ключевым игроком донецкого клуба.

Сам Очеретько тоже на данном этапе видит свое будущее только в расположении «горняков». Именно совокупность этих двух факторов и стала причиной сорванного перехода полузащитника в испанскую Жирону.

Ранее известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, заявил, что Очеретько уже в ближайшее время следует вызвать в расположение национальной сборной Украины.