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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 10:21 |
2018
2

Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера

Олег Очеретько поразил нового главного тренера «горняков»

01 августа 2025, 10:21 |
2018
2
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Украинский полузащитник Олег Очеретько отлично проявляет себя в составе донецкого «Шахтера» после возвращения из расположения львовских «Карпат», за которые Олег играл на правах аренды.

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер «горняков» Арда Туран поражен уровнем игры 22-летнего полузащитника. Турецкому специалисту очень нравится работоспособность Олега и отношение к тренировочному процессу. Адра считает, что Очеретько станет ключевым игроком донецкого клуба.

Сам Очеретько тоже на данном этапе видит свое будущее только в расположении «горняков». Именно совокупность этих двух факторов и стала причиной сорванного перехода полузащитника в испанскую Жирону.

Ранее известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, заявил, что Очеретько уже в ближайшее время следует вызвать в расположение национальной сборной Украины.

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Шахтер Донецк Олег Очеретько трансферы трансферы УПЛ Арда Туран
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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vbrjkf
Одна-дві гри ще нічого не значать. Потрібна стабільно надійна гра на протязі всього сезону, як до речі робить це Вальверде.
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-1
saltim
Очень напоминает Вальверде. Бешенная работоспособность и удар оттличный,жаль  использует его очень редко пока 
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-1
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