  4. Клуб УПЛ может лишиться дорогого легионера. Им интересуются в топ-лиге
25 мая 2026, 17:26 | Обновлено 25 мая 2026, 17:37
Клуб УПЛ может лишиться дорогого легионера. Им интересуются в топ-лиге

Тулуза претендует на Андрусва Араухо из Кривбасса

ФК Кривбасс. Андрусв Араухо

Французский клуб «Тулуза» проявляет интерес к венесуэльскому опорному полузащитнику криворожского «Кривбасса» Андрусву Араухо, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист также входит в расширенный шорт-лист харьковского «Металлиста 1925». Другие клубы отпугивает клаусула игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Андрусв Араухо провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее «Кривбасс» попрощался с Максимом Задеракой.

Андрусв Араухо Кривбасс Кривой Рог Тулуза трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 ТаТоТаке Металлист 1925
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
