Клуб УПЛ может лишиться дорогого легионера. Им интересуются в топ-лиге
Тулуза претендует на Андрусва Араухо из Кривбасса
Французский клуб «Тулуза» проявляет интерес к венесуэльскому опорному полузащитнику криворожского «Кривбасса» Андрусву Араухо, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний футболист также входит в расширенный шорт-лист харьковского «Металлиста 1925». Другие клубы отпугивает клаусула игрока в 3 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Андрусв Араухо провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее «Кривбасс» попрощался с Максимом Задеракой.
