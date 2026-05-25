Клуб УПЛ может лишиться дорогого легионера. Им интересуются в топ-лиге

Французский клуб «Тулуза» проявляет интерес к венесуэльскому опорному полузащитнику криворожского «Кривбасса» Андрусву Араухо, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист также входит в расширенный шорт-лист харьковского «Металлиста 1925». Другие клубы отпугивает клаусула игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Андрусв Араухо провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее «Кривбасс» попрощался с Максимом Задеракой.