Музетти снялся с Ролан Гаррос 2026 из-за травмы бедра

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 10) снялся с Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) из-за травмы бедра.

Музетти пропустит также турнир ATP 500 в Гамбурге.

«После вчерашнего матча я прошел медицинское обследование, которое выявило травму прямой мышцы бедра. Мне понадобится несколько недель отдыха и восстанавления. К сожалению, это означает, что я не смогу выступить в Гамбурге и на Ролан Гаррос. Эта новость для меня невероятно тяжелая.

От всего сердца благодарю Рим за потрясающую поддержку. Несмотя на то, что я не был готов на 100%, я решил выйти на корт и отдать все силы на домашнем турнире. Буду держать вас в курсе», – написал Музетти в социальных сетях.

На Мастерсе в Риме Лоренцо уступил представителю Норвегии Касперу Рууду (ATP 25) в двух сетах в поединке 1/8 финала.

В 2025 году, Музетти дошел до полуфинала на Ролан Гаррос. Итальянец, в четвертом сете, снялся с поединка против Карлоса Алькараса из-за травмы.