ВИДЕО. Виннер Супермена: австралиец выиграл розыгрыш в падении на US Open
Дэйн Суини сенсационно выбил Лоренцо Музетти во 2-м раунде мейджора в США
Австралийский теннисист Дэйн Суини (ATP 123) сенсационно обыграл итальянца Лоренцо Музетти (ATP 14) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.
Во втором сете при счете 2:1 (30:0) австралиец выиграл невероятный поинт, пробив по мячу в затяжном падении.
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Суини, получивший wild card в основную сетку, впервые вышел в третий раунд американского мейджора, где сыграет с итальянцем Лучано Дардери. Одолев Музетти, 25-летний австралиец впервые в карьере одержал победу над игроком топ-20.
ВИДЕО. Виннер Супермена: австралиец выиграл розыгрыш в падении на US Open
STOP. THAT. DANE. SWEENY. ✈️— Tennis TV (@TennisTV) September 3, 2026
The Australian brings out the acrobatics against Lorenzo Musetti! 🤩 @usopen #USOpen pic.twitter.com/6tsh8Nd6HN
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