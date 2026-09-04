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  4. ВИДЕО. Виннер Супермена: австралиец выиграл розыгрыш в падении на US Open
US Open
04 сентября 2026, 02:43 | Обновлено 04 сентября 2026, 02:46
114
0

ВИДЕО. Виннер Супермена: австралиец выиграл розыгрыш в падении на US Open

Дэйн Суини сенсационно выбил Лоренцо Музетти во 2-м раунде мейджора в США

04 сентября 2026, 02:43 | Обновлено 04 сентября 2026, 02:46
114
0
ВИДЕО. Виннер Супермена: австралиец выиграл розыгрыш в падении на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйн Суини
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Австралийский теннисист Дэйн Суини (ATP 123) сенсационно обыграл итальянца Лоренцо Музетти (ATP 14) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором сете при счете 2:1 (30:0) австралиец выиграл невероятный поинт, пробив по мячу в затяжном падении.

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Суини, получивший wild card в основную сетку, впервые вышел в третий раунд американского мейджора, где сыграет с итальянцем Лучано Дардери. Одолев Музетти, 25-летний австралиец впервые в карьере одержал победу над игроком топ-20.

ВИДЕО. Виннер Супермена: австралиец выиграл розыгрыш в падении на US Open

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Лоренцо Музетти Дэйн Суини видео US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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