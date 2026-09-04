ВИДЕО. Виннер Супермена: австралиец выиграл розыгрыш в падении на US Open

Австралийский теннисист Дэйн Суини (ATP 123) сенсационно обыграл итальянца Лоренцо Музетти (ATP 14) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором сете при счете 2:1 (30:0) австралиец выиграл невероятный поинт, пробив по мячу в затяжном падении.

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Суини, получивший wild card в основную сетку, впервые вышел в третий раунд американского мейджора, где сыграет с итальянцем Лучано Дардери. Одолев Музетти, 25-летний австралиец впервые в карьере одержал победу над игроком топ-20.

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