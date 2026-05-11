Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной
Главные новости за 10 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 мая.
1A. АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК
1B. 41-й титул. Шахтер оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине
Горняки в 16-й раз завоевали победу в Украинской Премьер-лиге
2A. Золото завоевал донецкий клуб. Шахтер разгромил Полтаву
Горняки досрочно стали победителями УПЛ в дебютном сезоне Арды Турана
2B. Таблица УПЛ. Шахтер взял 16-й титул и будет стартовать в ЛЧ
Донецкий клуб разгромил Полтаву, набрал 66 очков и стал недосягаемым
3A. Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27
Горняки завоевали титул УПЛ и будут стартовать в Лиге чемпионов
3B. ТУРАН: «Приложим усилия, чтобы Шахтер еще лучше выступил в еврокубках»
Главный тренер Шахтера поделился впечатлениями от победы в сезоне УПЛ
4. Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Каталонцы досрочно завоевали титул
5, Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Гол для канониров забил Троссард, а взятие ворот гостей в конце игры отменено
6. Сенсация в Серии A. Аталанта в гостях обыграла Милан
Команда из Бергамо победила россонери 3:2
7. Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Элина обыграла Хейли Баптист в двух сетах в матче 1/16 финала
8. Ронни О'Салливан впервые стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов
Знаменитый английский снукерист в финале разгромил Джо Перри
9A. Дюбуа победил Уордли. Характер и удар решили все
Фабио вообще не справился с оппонентом в бою за титул
9B. Богачук потерпел сенсационное поражение от сына знаменитого американца
Украинский боксер капитулировал в 6-м раунде, имея статус фаворита
10. Амосов провел отличный бой против Альвареса. Его класс не вызывает сомнений
Украинца ждут большие поединки в UFC
