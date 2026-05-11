Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 мая.

1A. АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов

Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК

1B. 41-й титул. Шахтер оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине

Горняки в 16-й раз завоевали победу в Украинской Премьер-лиге

2A. Золото завоевал донецкий клуб. Шахтер разгромил Полтаву

Горняки досрочно стали победителями УПЛ в дебютном сезоне Арды Турана

2B. Таблица УПЛ. Шахтер взял 16-й титул и будет стартовать в ЛЧ

Донецкий клуб разгромил Полтаву, набрал 66 очков и стал недосягаемым

3A. Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27

Горняки завоевали титул УПЛ и будут стартовать в Лиге чемпионов

3B. ТУРАН: «Приложим усилия, чтобы Шахтер еще лучше выступил в еврокубках»

Главный тренер Шахтера поделился впечатлениями от победы в сезоне УПЛ

4. Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал

Каталонцы досрочно завоевали титул

5, Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма

Гол для канониров забил Троссард, а взятие ворот гостей в конце игры отменено

6. Сенсация в Серии A. Аталанта в гостях обыграла Милан

Команда из Бергамо победила россонери 3:2

7. Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме

Элина обыграла Хейли Баптист в двух сетах в матче 1/16 финала

8. Ронни О'Салливан впервые стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов

Знаменитый английский снукерист в финале разгромил Джо Перри

9A. Дюбуа победил Уордли. Характер и удар решили все

Фабио вообще не справился с оппонентом в бою за титул

9B. Богачук потерпел сенсационное поражение от сына знаменитого американца

Украинский боксер капитулировал в 6-м раунде, имея статус фаворита

10. Амосов провел отличный бой против Альвареса. Его класс не вызывает сомнений

Украинца ждут большие поединки в UFC