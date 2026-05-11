Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной
Другие новости
11 мая 2026, 10:35 | Обновлено 11 мая 2026, 10:39
484
1

Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

11 мая 2026, 10:35 | Обновлено 11 мая 2026, 10:39
484
1 Comments
Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 мая.

1A. АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК

1B. 41-й титул. Шахтер оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине
Горняки в 16-й раз завоевали победу в Украинской Премьер-лиге

2A. Золото завоевал донецкий клуб. Шахтер разгромил Полтаву
Горняки досрочно стали победителями УПЛ в дебютном сезоне Арды Турана

2B. Таблица УПЛ. Шахтер взял 16-й титул и будет стартовать в ЛЧ
Донецкий клуб разгромил Полтаву, набрал 66 очков и стал недосягаемым

3A. Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27
Горняки завоевали титул УПЛ и будут стартовать в Лиге чемпионов

3B. ТУРАН: «Приложим усилия, чтобы Шахтер еще лучше выступил в еврокубках»
Главный тренер Шахтера поделился впечатлениями от победы в сезоне УПЛ

4. Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Каталонцы досрочно завоевали титул

5, Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Гол для канониров забил Троссард, а взятие ворот гостей в конце игры отменено

6. Сенсация в Серии A. Аталанта в гостях обыграла Милан
Команда из Бергамо победила россонери 3:2

7. Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Элина обыграла Хейли Баптист в двух сетах в матче 1/16 финала

8. Ронни О'Салливан впервые стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов
Знаменитый английский снукерист в финале разгромил Джо Перри

9A. Дюбуа победил Уордли. Характер и удар решили все
Фабио вообще не справился с оппонентом в бою за титул

9B. Богачук потерпел сенсационное поражение от сына знаменитого американца
Украинский боксер капитулировал в 6-м раунде, имея статус фаворита

10. Амосов провел отличный бой против Альвареса. Его класс не вызывает сомнений
Украинца ждут большие поединки в UFC

По теме:
Динамо не забило ЛНЗ, Ярмолюк vs Сити, гол Зубкова, победы Дюбуа и Амосова
Хоккеисты вышли в элиту ЧМ, Бензема взял трофей, легкая победа Свитолиной
Шахтер проиграл полуфинал ЛК, гол Роналду, драка в Реале, неудача в хоккее
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2026, 21:34 92
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов

Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК

Вратарь сборной Украины попал в черный список своего клуба
Футбол | 11 мая 2026, 08:22 0
Вратарь сборной Украины попал в черный список своего клуба
Вратарь сборной Украины попал в черный список своего клуба

Лунин может покинуть «Реал»

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11.05.2026, 02:41
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Футбол | 11.05.2026, 07:42
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10.05.2026, 19:25
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
а динамо не виграло в ЛНЗ
Ответить
-1
Популярные новости
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 9
Футбол
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 46
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем