Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал

В испанской Ла Лиге состоялось противостояние между «Барселоной» и «Реалом». Для досрочного чемпионства каталонцам хватало ничейного результата в «Эль-Классико».

После стартового свистка хозяева поля взяли мяч под контроль и довольно ьыстро реализовали свое территориальное преимущество. Фермин заработал штрафной, а Рашфорд его исполнил, отправив мяч точно в «девятку».

Футболисты «Реала» попытались перевести игру к штрафной соперников, но вскоре еще одна атака каталонцев завершилась неприятностями для «галактикос». После скидки Ольмо ворота Королевского клуба расстрелял Торрес.

Отличную возможность отквитать один гол упустил Гонсало Гарсия, который не реализовал выход один на один с голкипером. Оформить дубль и увеличить преимущество своей команды мог Рашфорд, но ему также не удалось реализовать выход один на один с Куртуа.

Во втором тайме команды напомнили болельщикам, что речь идет о принципиальном противостоянии, дважды устроив потасовки на поле. Касательно опасных моментов, то острее атаковали каталонцы. В конце поединка из хорошей позиции бесхитростно для Куртуа пробил Левандовски.

«Барселона» одержала победу и досрочно оформила чемпионское свание.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига. 35-й тур.

«Барселона» – «Реал» – 2:0

Голы: Рашфорд (9), Торрес (18)

Предупреждения: Ольмо (52), Рафинья (82) – Камавинга (40), Асенсио (52), Беллингем (55), Александер-Арнольд (81)

«Барселона»: Х.Гарсия, Э.Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Гави (Берналь, 77), Педри, Фермин (Бальде, 88), Ольмо (де Йонг, 64), Рашфорд (Рафинья, 64), Торрес (Левандовски, 77).

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Ассенсио, Ф.Гарсия, Диас (Мастантуно, 79), Тчуамэни, Камавинга (Питарч, 71), Беллингем, Г.Гарсия (Паласиос, 79), Винисиус Жуниор.

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА