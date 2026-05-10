10 мая на «Камп Ноу» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Реалом» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Барселона»

Команда перед началом предыдущего сезона позвала тренировать Флика. Для Ханси это первый опыт в Испании, и, безусловно, успешный. Да, у него не получилось добиться явного успеха в Лиге чемпионов – год назад его подопечные уступили «Интеру», будучи фаворитом пары, этой весной такой же неприятный сценарий повторился и с «Атлетико» (который до этого еще и в кубке так же выбил каталонцев).

Зато в целом можно говорить о доминировании Ямаля и компании на внутренней арене (опять же – в Копа повторить успех годичной давности не вышло). Вернувшись на первое место в Примере в 2024/2025, уже очевидно, что титул сохранят. Для этого достаточно сейчас не проиграть в «Эль Класико». Хотя, конечно, трибуны арены в воскресенье будут гнать своих любимцев вперед. Есть отличный шанс оформить чемпионство победой над всегда принципиальным соперником.

«Реал» Мадрид

Клуб год назад расстался с одним из немногих наставников, в принципе способных совладать с этим ворохом звезд – Анчелотти. В итоге возвращение на «Сантьяго Бернабеу» Хаби Алонсо, уже в качестве тренера, обернулось провалом – полугодичное пребывание на посту экс-полузащитника закончилось поражением как раз «Барсе», в Суперкубке. Но без него Лунин и компания вылетели сразу из кубка, еще и уступив «Альбасете». Потом последовали поражения «Баварии» в Лиге чемпионов и куча осечек в Примере.

Не удивительно, что сейчас всем банально не до футбола. Флорентино Перес чуть ли не лично ищет нового полноценного наставника. Игроки не просто ругаются – все уже в курсе драки Вальверде и Тчуамени. И в таких условиях ехать в логово врага...

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне каталонцы выиграли все поединки, и только в Кубке не успели это сделать в основное время. У Хаби Алонсо получилось победить в Примере, но потом были упомянутые 2-3 в январе в Суперкубке.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что у гостей что-то получится. Согласимся и поставим на новую победу каталонцев в «Эль Класико» (коэффициент – 1,68).