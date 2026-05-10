В воскресенье, 10 мая, состоялся главный матч 35-го тура испанской Ла Лиги — в «Эль Класико» встретились «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, хозяева победили со счётом 2:0.

Каталонцы после этого матча набрали 91 очко в текущем сезоне и стали чемпионами Испании! Разница между «Реалом», идущим вторым, теперь составляет 14 очков.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе «Реала».

Ла Лига. 35-й тур.

Барселона – Реал Мадрид – 2:0

Голи: Рэшфорд, 9, Торрес, 18.

ГОЛ! Рэшфорд, 9 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 18 мин, 2:0!