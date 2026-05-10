  4. Барселона – Реал – 2:0. Каталонцы – чемпионы Испании. Видеообзор матча
10.05.2026 22:00 – FT 2 : 0
Барселона – Реал – 2:0. Каталонцы – чемпионы Испании. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 10 мая, состоялся главный матч 35-го тура испанской Ла Лиги — в «Эль Класико» встретились «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, хозяева победили со счётом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонцы после этого матча набрали 91 очко в текущем сезоне и стали чемпионами Испании! Разница между «Реалом», идущим вторым, теперь составляет 14 очков.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе «Реала».

Ла Лига. 35-й тур.

Барселона – Реал Мадрид – 2:0

Голи: Рэшфорд, 9, Торрес, 18.

ГОЛ! Рэшфорд, 9 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 18 мин, 2:0!

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Дани Ольмо.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
ФОТО. Наиграли на чемпионство? Статистика матча Барселона – Реал
Реал выступил с официальным заявлением после победы Барселоны в Ла Лиге
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
