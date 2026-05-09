В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы лидируют в турнирной таблице, на одиннадцать очков опережая «галактикос». И в очном противостоянии с принципиальным соперником «Барселона» может досрочно оформить чемпионское звание: для этого «блаугранас» хватит ничьей. А футболисты мадридской команды попытаются не дать каталонцам завоевать титул именно в «Эль-Классико». В первом круге «Реал» в Мадриде обыграл «блаугранас» со счетом 2:1. В ворота «Барселоны» голы забили Мбаппе и Беллингем, а гости ответили результативным ударом Фермина. В концовке того поединка состоялась потасовка, по итогам которой за чрезмерные эмоции красную карточку получил украинец Андрей Лунин, находившийся на скамейке запасных.

