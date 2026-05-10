Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 мая 2026, 13:18 | Обновлено 10 мая 2026, 13:50
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме

Элина обыграла Хейли Баптист в двух сетах в матче 1/16 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) выиграла поединок 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

Свитолина, посеяная под седьмым номером, разгромила американку Хейли Баптист (WTA 25) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 6:1, 6:2.

Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу украинки.

Свитолина взяла реванш у Баптист за поражение в третьем круге тысячника в Майами в этом году.

Элина также обыграла Ноэми Базилетти на старте супертурнира в Риме.

Свитолина одержала 22-ю победу в столице Италии. В 2017 и 2018 годах она выигрывала здесь трофей.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с победительницей матча Мэдисон Киз – Никола Бартункова.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2

Алина Грушко
Другий сет був навіть кращим за перший, незважаючи на рахунок, бо в першому сеті Еліна зіграла на помилках Баптист, то в другому Еля мала велику купу і вінерів (20 у другому , 4 у першому) , і вимушених помилок Баптист. Чудова агресивна гра, яку хочеться бачити завжди. Молодець 
Показать Скрыть 1 ответ
Молодчика Еліночка! Впевнено і спокійно! Так би й надалі! Успіхів!
Эх, такую бы игру Элине на постоянной основе иметь или хотя бы до конца турнира, то могла бы реально выиграть турнир, тем более, что Соболенко уже вылетела. 
Легко та не напружено
Це саме те, по що і кажуть - "на класі". Браво! 
Красота победила)
Огонь! Что и требовалось доказать...
І так красуня , і по грі красуня . Легко і невимушено. Чудова форма дає надію на гарний результат в Римі. Удачі ! 
Молодець!!!З самого початку Бапа намагалася грати потужно й тиснути на Еліну,але Еліна стала гнути свою лінію ,грати спокійно й влучно,а також провокувати Бапу на ризик й помилки.Така тактика дозволила виграти 1 сет з комфортним рахунком.А у 2 сеті Еліна відчула впевненость,кураж у грі, стала діяти розкуто й ми побачили чудові розіграші в її виконанні!Браво,повноцінний реванш за нещодавню поразку!Успіху у наступному матчі!
Нарешті зіграла так, як завжди очікуємо. Розважливо і зібрано.
  Щодо суперниці. Є таке враження, що там не все гаразд з щитовидною залозою, тому й очі так виглядають.
Україна мабуть ще ні коли не мала одночасно двох гравчинь найвищого рівня.з чим усіх і поздоровляю. Є мрія колись побачити Еліну і Марту разом у фіналі ВШ. Дивитись,як грають ці дівчата саме задоволення. Нехай як найдовше це триває.
Еліна сьогодні переблала у суперниці роль термінатора! Грала як скажена, завершальний удар бомба! Коли в Еліни є надмотивація її вже не зупинити!👍
Коли ця сапієнс влучила прямим ударом в Елю в 1 сеті, я написав в чаті  : тепер тобі піда. Так і сталося.. вітаю Елю і нас. 
Красунька, є реванш!
