Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Элина обыграла Хейли Баптист в двух сетах в матче 1/16 финала
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) выиграла поединок 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.
Свитолина, посеяная под седьмым номером, разгромила американку Хейли Баптист (WTA 25) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 6:1, 6:2.
Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу украинки.
Свитолина взяла реванш у Баптист за поражение в третьем круге тысячника в Майами в этом году.
Элина также обыграла Ноэми Базилетти на старте супертурнира в Риме.
Свитолина одержала 22-ю победу в столице Италии. В 2017 и 2018 годах она выигрывала здесь трофей.
В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с победительницей матча Мэдисон Киз – Никола Бартункова.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала
Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2
Щодо суперниці. Є таке враження, що там не все гаразд з щитовидною залозою, тому й очі так виглядають.