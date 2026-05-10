Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) выиграла поединок 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

Свитолина, посеяная под седьмым номером, разгромила американку Хейли Баптист (WTA 25) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 6:1, 6:2.

Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу украинки.

Свитолина взяла реванш у Баптист за поражение в третьем круге тысячника в Майами в этом году.

Элина также обыграла Ноэми Базилетти на старте супертурнира в Риме.

Свитолина одержала 22-ю победу в столице Италии. В 2017 и 2018 годах она выигрывала здесь трофей.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с победительницей матча Мэдисон Киз – Никола Бартункова.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2

